SELEKTOR OBRADOVIĆ NAKON PORAZA OD RUSIJE: Nada umire poslednja, idemo na pobedu protiv Mađarske

Selektor ženske rukometne reprezentacije Srbije Ljubomir Obradović rekao je da je njegova ekipa imala problema sa koncentracijom u večerašnjem meču i porazu od Rusije na početku olimpijskog kvalifikacionog turnira i da će u narednoj utakmici protiv Madjarske ići na pobedu kako bi ostala u trci za Igre u Tokiju.

"Igrali smo dobro u većem delu meča, imali priključak na 22:21 i lako primili 23. gol. Promašili smo par zicera, imali problema sa koncentracijom, a na ovom nivou to nije dozvoljeno i to su Ruskinje kaznile. Raspored nam nije išao na ruku, Rusija, pa Madjarska. Nada umire poslednja, idemo na pobedu protiv Madjarica i plasman na Olimpijske igre", rekao je Obradović za sajt Saveza.

Rukometašice Srbije izgubile su večeras na početku olimpijskog kvalifikacionog turnira u Djeru od Rusije sa 24:29. Srbija će u subotu od 17.30 igrati protiv Madjarske, a u nedelju u isto vreme protiv Kazahstana u poslednjem kolu. Dve najbolje ekipe plasiraće se na Olimpijske igre u Tokiju ovog leta.

"Čestitke Ruskinjama na pobedi. Nismo znali do 18 časova da li ćemo uopšte igrati ili ne. To je uticalo na našu igru. Dobili smo dozvolu da izadjemo iz soba 17.45, bili smo u sobama ceo dan", rekao je Obradović u vezi sa zdravstvenim protokolom zbog korona virusa.

Reprezentativka Srbije Jelena Trifunović rekla je da je Rusija iskoristila greške srpskog tima.

"Igrale su dobro, grešilo se na obe strane, ali one su naše greške iskoristile. To je glavni razlog zašto je rezultat ovakav. Ponosna sama na svoj tim, imale smo dobre momente, ali moraćemo da ih imamo više protiv Madjarica. To je najvažniji meč na turniru i moraćemo da igramo bolje", navela je ona.

Madjarska i Rusija imaju po dva boda, a Srbija i Kazahstan su bez bodova.

Beta

Kurir