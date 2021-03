MINA BATAK, ZGODNA SRPSKA SPORTISTKINJA: U Grčkoj su me prosili, a i žene me spopadale

1 / 11 Foto: Privatna arhiva

Mina Batak, iako ima samo 23 godine, iza sebe ima bogatu sportsku karijeru.

S uspehom se bavila odbojkom, odbojkom na pesku, diplomirana je ekonomistkinja, personalni fitnes trener i trenutno je na masteru na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja u Beogradu, na smeru menadžment u sportu.

Od nedavno je i ovlašćeno lice za komunikaciju s predstavnicima medija u ime Sportske mreže "Sportnet" koja okuplja veći broj naših sportista.

Odbojkom je počela da se bavi u Vizuri, igrala još za Poštar, Crvenu zvezdu i nekoliko drugih domaćih klubova, a u inostranstvu se okušala u Italiji, Grčkoj, Litvaniji...

Kako si sa odbojke prešla na fitnes i promociju zdravog života?

-Odbojka me privukla kada sam bila mala i gledala je na tv. U početku je to bio hobi, a kasnije kada sam počela da pokazujem potencijal, to su drugi primetili i usmerili me ka profesionalnoj priči. Igrala sam u nekoliko naših klubova, zatim u inostranstvu u Italiji, Litvaniji i Grčkoj, koja mi je ostala najviše u sećanju. Međutim, u jednom trenutku sam rešila da se posvetim fakultetu i fitnesu. Sve je počelo kao hobi. Teretana je sastavni deo bavljenja bilo kog sporta. Kada sam završila profesionalnu karijeru shvatila sam da ne mogu bez sporta. U početku sam učila, a onda shvatila i da bih mogla da se bavim fitnesom. Vremenom su drugi prepoznali moj rad i ponudili mi saradnju.

Koji cilj si postavila pred sebe?

-Želja mi je da i se u bliskoj budućnosti takmičim i u bikini fitnesu.

U kojoj meri je fitnes razvijen kod nas?

-Fitnes je dosta razvijen kod nas. Čak i u vreme korone ljudi su našli način da treniraju. Fitnes nije samo trening, to je način života, nauka. U koraku smo sa najnovijim trendovima koji se javljaju u svetu.

Na osnovu iskustva, da li više voliš da treniraš žene ili muškarce?

-Više volim da radim sa ženama jer ih više razumem. Žene žele da se zategnu, da smršaju. Ono što zapravo one žele je da promene telesnu kompoziciju, da smanje procenat masti i povećaju procenat mišića. Iznenade se kada vide da su na istom broju kilograma a drugačije izgledaju. Žene se obično vezuju za noge i zadnjicu, ali u poslednje vreme traže i tonus mišića na rukama, što me iznenađuje. Sa muškarcima nisam imala toliko puno prilike da radim, ali kod njih je uglavnom u pitanju definicija i dobijanje mišićne mase.

Ko je strpljiviji?

-Muškarci su definitivno strpljiviji. Žene žele brže da dođu do rezultata. A u ovoj priči sve što je brzo je i kuso, brzo se vrate na staro. Sve je to računica, treba da izračunate kalorijski deficit da bi se u određenom periodu zdravo smršalo i da se ne vraćate na staro.

Šta je bio najčudniji zahtev koji si dobila u teretani?

-Imala sam zahteve od mlađih osoba da im se promeni građa, da im se promeni izgled određenog dela tela. To je nemoguće. Možete da oblikujete mišić, ali ne možete oblikovati nečiju kosturu. Kost može biti samo onakva kakva jeste. Ne može selektovno, na pojedinim tačkama, da se gubi mast. Moguće su velike promene ali treba biti realan.

Kako muškarci reaguju kada vide lepu i zgodnu devojku poput tebe?

-Smatram da je normalno da muškarci prilaze devojkama, ali me iznenadilo to što je recimo u Grčkoj bilo puno ponuda poput braka. To mi se u Srbiji nikad nije desilo. Interesantno im je kad vide vitku plavu devojku. Prilazile su mi i žene.

Osim fitnesom, radiš kao pi ar jednog sportskog udruženja -Dobila sam ponudu da se pridružim Sportnetu. Iz toga se izrodila priča da budem pi ar. Kao osoba mnogo volim porketačku energiju, komunikaciju, i počastvoana sam što mi se i to desilo.

Šta bi preporučila kao dobitnu kombinaciju? -Postoje neke uopštene stvari, za rekreativce i početnike opseg je 3-5 treninga nedeljno, uz obavezan laganiji kardio trening manjeg intenziteta. Uvek se predlažu kružni treninzi gde se aktiviraju svi mišići. Već nakon nekoliko meseci kada se napravi dobra osnova onda se predlaže rad na pojedinačnim grupama mišića. Kada je ishrana u pitanju, bitan je individualni pristup. Kada je zdrava osoba u pitanju, bitno je naći održivi balans koji može da se praktikuje nekoliko meseci, pa možda i ceo život. Ne treba ići u ekstrem.

Dejan Ignjatović / Kurir sport

Kurir