MMA SPEKTAKL: Bogdanović bez greške, Sekulić potvrdio klasu

Pod zvezdama letnje julske noći “vatreni ring” jedne od vodećih evropskih oranizacija, Serbian Battle Championship ugostio je potvrđene asove internacionalne i domaće scene kada su mešovite borilačke veštine u pitanju.

U osam vrhunskih borbi glavni akteri su pokazali svu raskoš veština kojima raspolažu. Mladi borac sa prefiksom top klasa Predrag Bogdanović iz novosadskog Family Fight Team-a zabeležio je sedmi uzastopni tijumf, bez greške. U sudaru sa takođe neporaženim ratnikom iz Turske Mirjajlom Hasanijem naš mladi as Bogdanović je još jednom prikazao za njega svojstvenu čaroliju u oktagonu i demonstrirao školski primer rada u parteru koji donosi čist i željeni rezultat, pobedu jednoglasnom odlukom sudija. Atletizam i zalaganje Bogdanovića garantuju da vreme pravih MMA zvezda i šampiona na ovom području tek dolazi.

Sudar dve škole, dve sile, dva UFC ratnika kojima je zajednički imenitelj beskompromisna borba iznedrila nam je glavna borba večeri. U jednom uglu Revenge kaveza najbolji srpski velteraš Stefan Sekulić, na drugoj Brazilac Karlo Prater čovek sa impresivnom brojkom od čak 55 profesionalnih borbi u dosadašnjoj karijeri. Nakon što je na UFC-u 261 u aprilu 2021. u američkom gradu Džeksonvil oštećen sudijskom odlukom protiv Dvajta Grenta Sekulić sada povratak u elitu traži pobedama protiv velikih imena UFC scene. Prvi veliki korak Stefan je načinio u Bačkom Petrovcu nakon velike i bespoštedne borbe sa UFC veteranom Praterom koji je jurio 35. pobedu u karijeri, ali je naš as potvrdio klasu i zasluženo stigao do važne pobede.

“Stefan Sekulić je pravi ratnik koji nikada u karijeri nije išao linijom manjeg otpora, otvoren je za sve opcije u regionu i šire, i u velter i u srednjoj kategoriji, nikog neće odbiti, jer ima jasno zacrtan cilj - da se vrati tamo gde mu je i mesto, što je i pokazao nastupom na Floridi nakon čak dve i po godine pauze, kvalitet koji neosporno ima i koji želi da potvrdi među najboljima. Loša sreća u UFC oktagonu ga i dalje prati, ali to je izgleda njegov put - i on je uveren da će svojim radom i zalaganjem uspešno preći sve prepreke i u velikom stilu ponovo u kratkom roku stići nazad do legendarnog oktagona. Bogdanović je naše zlatno dete, vredan, hrabar, neustrašiv, disciplinovan i rešen da bude najbolji na svetu, od prvog dana, prvog treninga je tako. Već nas je i razmazio, navikli smo i očekujemo da kada uđe u ring pruži partiju samo njemu svojstvenu, što je učinio i ovaj put. Bila je ovo još jedna izuzetna veče borilačkih veština na koju smo ponosni. Nastavljamo dalje u još jačem ritmu” – zaključio je prvi čovek SBC organizacije Bojan Mihajlović.