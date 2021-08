MLADE SRPKINJE REMIZIRALE NA STARTU: Podela bodova u prvoj utakmici kadetkinja na EP

Naše kadetkinje su u prvom poluvremenu pokazale inicijativu i čini se, držale stvari pod kontrolom, iako su obe ekipe pokazale veliku borbenost i želju za trijumfom i nisu dozvoljavale protivničkoj ekipi da se razigra i rezulatski odlepi. Srbija je vodila tokom većeg dela poluvremena i sa prednošću od dva gola odlazi na odmor (14:12), a inicijativu u drugom delu utakmice preuzima selekcija Farskih ostrva.

Početkom drugog poluvremena rukometašice Farskih ostrva su za šest minuta napravile seriju 5:1 i povele rezultatom 15:17. Međutim, to nije pokolebalo Srbiju i naše kadetkinje su uspele da se vrate u meč, krenule da diktiraju tempo i četiri minuta pred kraj da ponovo povedu (25:24). Utakmica je ušla u neizvesnu završnicu, ni jedna ni druga selekcija se nisu predavale i na kraju je došlo do podele bodova, Srbija - Farska ostrva 26:26.

Najefikasnije u selekciji Srbije bile su Nataša Ćetković sa 7 i Tamara Mandić sa 6 postignutih golova, dok se se u protivničkoj ekipi istakla Maria Palsdotir Nolsoj sa 9 pogodaka.

Za igrača utakmice u našem timu proglašena je Anja Cvetković.

SRBIJA – FARSKA OSTRVA 26:26 (14:12)

SRBIJA: Cvetković, Petrović 4, Vasić 1, Mandić 6, Milošević, Klenkovski, Pantović, Bjelić, Vujnović, Nedeljković, Aćimović 4, Mitrović 3, Radević, Ćetković 7, Ignjatović 1, Činku

FARSKA OSTRVA: Arngrimsdotir Miler, Rojsdotir 1, Egholm 4, Mikelsen Kas, Petersen, Palsdotir Nolsoj 9, Kalsberg, Tomsen 3, Vejhe 1, Arge 4, A. Mikelsen 3, Mohr 1, S. Mikelsen, Hamer, Hajnesen, Franksdotir Jensen

Zoran Barbulović

"Gotova je ova prva utakmica koja se, pokazalo se bila vrlo teška za nas. Ušli smo previše nervozno i sa manjkom samopouzdanja. Početak utakmice je obećavao, poveli smo i tokom prvog poluvremena držali prednost protiv Farskih ostrva. Međutim, ono što smo znali i ono šta karakteriše tu školu skandinavskih zemalja jeste da igraju utakmicu svih 60 minuta, bez obzira na rezultat. To se videlo u prvih 5, 6 minuta drugog poluvremena kada su uspeli da tu našu prednost anuliraju i povedu i onda smo mi ušli u problem jer smo morali da jurimo rezultat što sigurno nije nikako lako. Na kraju, ono što krasi ove devojke je što se ne predaju, to je ono što smo videli i tokom pripremnih utakmica. Kada smo bili u rezultatskom zaostatku, uspevale su da se vrate, to se dogodilo i u ovoj utakmici. Možda ostaje žal što nismo uspeli u potpunosti da preokrenemo utakmicu, da je dobijemo. U svakom slučaju i ovaj bod koji smo osvojili, s obzirom na rasplet i tok cele utakmice je značajan. Ostaje nam sad da pogledamo snimak sa utakmice, da utvrdimo gde su bili najveći problemi. Bićemo u prilici da vidimo i naredne protivnike, jer sledi njihova utakmica i da sledeću utakmicu mnogo bolje pripremimo i verujem bolje odigramo", rekao je selektor Barbulović

Anja Cvetković

"Devojke su se jako hrabro borile. Utakmica je bila veoma neizvesna i bilo je veoma napeto. Moglo je da bude i mnogo bolje, ali devojke sa Farskih ostrva su ušle dobro u utakmicu i pokazale veliku želju za pobedom. Mislim da je bolje što se sad dogodilo ovako nešto nego u trenutku kada bude mnogo bitnija utakmica. Ponosna sam na devojke, nerešen rezultat je dobar rezultat na kraju i nadam se da ćemo protiv Estonije odigrati bolje i hrabrije", objasnila je najbolja rukometašica utakmice

Sledeći rival Srbije je Estonija, a utakmica je na programu 9. avgusta u 12:30 časova.

Kurir sport