NIKOLA RAĐEN ZA KURIR: O vaterpolu se priča samo jednom godišnje, to je velika šteta!

Nema sumnje da su naši sportisti imali i više nego uspešan dan na Olimpijskim igrama u Tokiju. Bronzana medalja, plasiranje vaterpolista, odbojkaške i košarkaške reprezentacije u polufinale, još jednom su potvrdili da je Srbija zemlja sporta i uspešnih sportista.

Koliko ovakvi uspesi znače za naš sport i Srbiju, kao i koliko će motivisati mlade da krenu stopama svojih sportskih uzora, rekao nam je vaterpolista Nikola Rađen.

- Mislim da je jako bitno da ovaj kontinuitet nastavimo, drago mi je što sad imamo trend osvajanja u pojedinačnim sportovima. Ovo je zaista veliki uspeh. Što se tiče vaterpola, on sad nikad nije bio jači, momci su izdržali sve što je moglo. Imali smo par iznenađujućih poraza ali to ih nije zaustavilo. Momci su sad stekli jako veliko samopouzdanje, Španija nas jeste pobedila ali mislim da je psihološka priprema na našoj strani i želim im da pobede. Grupna faza služi da bi bili što bolji u nokaut fazi. Od polufinala očekujem da ćemo pobediti Španiju, mislim da se kod momaka videla jako velika želja za pobedom i medaljom. Trebaju samo tako da nastave. Grci su me iznenadili, oni imaju dobar skor, vidi se da je grčki vaterpolo u usponu. Voleo bi da se Srbija i Grčka nađu u finalu. Samim tim što ste na OI, to je veliko priznanje. Kada toliko dana provedete sa najboljim sportistima sveta vidite koliko je duh OI velik i poseban. Smatram da je to velika privilegija za svakog sportistu. Voleo bih da se o vaterpolu priča češće, a ne samo kad je neko veliko takmičenje. O vaterpolu se priča jednom godišnje, to je šteta - rekao je Rađen.

