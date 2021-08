HRVATSKI HULK O PORAZU OD DATUNAŠVILIJA: On je ljigavi borac, iznenadio me, ništa nisam mogao

Hrvat Ivan Huklek izgubio je meč za bronzu od srpskog rvača Zuraba Datunašvilija na Olimpijskim igrama u Tokiju.

Posle borbe je "hrvatski Hulk", kako ga u domovini zovu, morao da prizna zaslužen poraz i bio je svestan gde je bila prelomna tačka.

"Presudio je moj loš ulazak u borbu. Izgubio sam naivno bodove iz akcije koja mi je bila poznata i koju je on čekao i dočekao. Mislio sam da imam šansu, a na kraju me je iznenadio, napravio bodove u parteru i to više nisam mogao da stignem", izjavio je Huklek.

Huklek je u drugoj rundi dobio poen zbog pasivnosti Datunašvilija, ali potom iz partera nije uspeo da izvuče više bodova.

"Bila je taktika da zavučem ruku i pokušam da ostvarim bodove u parteru. Pokušao sam, ali jednostavno se protivnik dobro zatvorio i nisam uspeo. On je, da tako kažem, ljigav borac i puno iskusniji od mene, kažnjava svaku pogrešku protivnika, a ja sam je, nažalost, brzo napravio. Naravno da sam tužan, ali idemo dalje", zaključio je Huklek.

