HOLANDIJA PEJAKA: Kadetkinjama Srbije pripalo srebro na Evropskom prvenstvu B divizije u Gruziji

Dve najbolje plasirane ekipe tokom grupnog dela takmičenja, Srbija i Holandija, preskočile su rivale u polufinalnim utakmicama i zakazale okršaj za zlatnu medalju. Uprkos svemu što su naše kadetkinje tokom takmičenja pokazale, činilo se da je ekipa Holandije bila iskusnija i slavila u finalu 25:19 (10:8).

HOLANDIJA – SRBIJA 25:19 (10:8)

HOLANDIJA: Van der Vorst, Šansema, Van der Helm 1, Vlaming, Knijn, Stajns, Baker 5, Van Vliet 4, Van Maurik 8, Holtman 2, Gujers, Volters, Loj 4, Maršalkerverd 1, Alderden

SRBIJA: Cvetković, Petrović 6, Vasić 4, Mandić 1, Milošević, Klenkovski, Pantović, Bjelić, Vujnović 1, Nedeljković, Aćimović 3, Mitrović, Radević 2, Ćetković 2, Ignjatović, Činku

Holandija je furiozno počela utakmicu i do sredine prvog poluvremena stkla prednost od 9:3. Nakon početne nesnađenosti, naše devojke su zaigrale svoju igru i do do odlaska na odmor napravile seriju od 5:1. Holanđankama su za petnaest minuta igre dozvolile da daju samo jedan gol i do odlaska na odmor rezultat je glasio 10:8 u korist Holandije.

U nastavku utakmice Srbija je nastavila su ritmom sa kraja prvog poluvremena i sa sa dva vezana gola na startu drugog dela igre došla do izjednačenja. Međutim, dobar protivnik sa druge strane nije dopustio da Srbija lako preokrene rezultat. Holanđanke su ponovo pokazale inicijativu i povele sa četiri gola razlike 18:14, ali to nije bio znak za predavanje sa naše strane. Srbija je prišla na gol razlike, ali je Holandija ponovo uspela da uveća prednost. Nažalost, Srbija nije imala snage za još jedan povratak i Holandija je slavila rezultatom 25:19.

Naše devojke se sa takmičenja u Gruziji vraćaju sa srebrnom medaljom oko vrata.

Podsetimo, samo osvajanje prvog mesta na takmičenju vodilo je direktno na Svetsko prvenstvo za ovu generaciju i povlačenje generacije 2006. u A diviziju.

Za igrača utakmice u našoj seleciji proglašena je Ana Petrović.

Najefikasnija u reprezentaciji Srbije bila je Ana Petrović sa šest postignutih golova, dok je u selekciji Holandije osam golova postigla Alieke van Maurik.

Selektor Zoran Barbulović

- Naravno, posle izgubljenog finala niko ne moe da bude presrećan ni zadovoljan. Ovu utakmicu smo jako loše otvorili i u fazi napada i u fazi odbrane. Protivnik je veoma brzo stekao pet golova prednosti. Ali ono što je karakteristično za ovu ekipu, uspeli smo da do poluvremena uhvatimo priključak. U drugom poluvremenu smo čak stigli do izjednačenja i u trenucima kada se lomila utakmica, kada smo mogli čak da preokrenemo rezultat u našu korist, nismo imali dovoljno strpljenja u napadu, promašili smo neke bitne šuteve, čak se poklopilo da smo i u odbrani kod nekih za njih već izgubljenih napada primili slučajne golove i to je rezultiralo da se oni ponovo odlepe i steknu prednost koju smo mi na kraju utakmice probali kockanjem da stignemo. To je dovelo do toga da je rezultatska razlika na kraju šest golova u korist Holandije, što mislim da nije realna razlika, ali pokušavali smo i probali da preokrenemo i razlika je rezultat toga. Moramo da priznamo da je ipak u ovom trenutku reprezentacija Holandije kvalitetnija i bolja od nas. Smatram da imaju više iskustva, sam pristup finalu je to i pokazao. Ali ono što je veoma bitno za naš rukomet, to je da generacija koja je bila na ovom prvenstvu puno obećava. Mora se sa njom u narednom periodu mnogo raditi i ulagati i mislim da je ona zaista budućnost ženskog srpskog rukometa.

Ana Petrović

- Loše smo započele utakmicu, ali na kraju smo u prvom poluvremenu uspele da se vratimo sa dva gola zaostatka i u toku drugog poluvremena uspele smo da izjednačimo. Ali usled nekih naših grešaka, straha, ponelo nas je finale, došlo je do njihovog uzdizanja, bila je sve veća razlika i nismo uspeli na kraju to da stignemo. Borile smo se, ali nismo uspele.

U utakmici za treće mesto Farska ostrva su pobedila Ukrajinu sa 35:27 (15:13) i domogla se bronzane medalje.

