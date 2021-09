OTVARANJE NOVE SEZONE: Rukometašice Jagodine i Naise igraju u Superkupu Srbije

Utakmica u hali Jassa u Jagodini igra se u sredu od 19 časova i time će početi nova sezona za rukometašice.

Trener ŽORK Jagodina Dragan Markov rekao je da će ekipa ove sezone napasti sve trofeje, kao i prošle sezone.

"Sa takvim stavom, cilj je da u sredu ostvarimo pobedu i da osvojimo Superkup. Medjutim, ne pitamo se samo mi, pita se i protivnik, a to je ekipa Naise koju izuzetno cenimo. Trudićemo da damo sve od sebe i ako je to dovoljno da osvojimo Superkup, onda će to biti odlično", rekao je Mirkov, preneo je Rukometni savez.

Jagodina je nedavno pobedila Naisu na Svesrpskom kupu, a Mirkov je naveo da očekuje još jedan neizvestan meč.

On je rekao da je u odnosu na prošlu sezonu ekipa izmenjena, ali da su ciljevi kluba uvek najviši.

"Treba uvek težiti najboljem, ali naravno da to žele i druge ekipe. Ima mnogo dobrih ekipa u Super ligi koji teže istom, a na nama je da razmišljamo o svojoj igri, da budemo iz dana u dan sve bolji, pa ako je to dovoljno da osvojimo sva tri trofeja, odlično, a ako ne, to znači da nismo radili dovoljno", rekao je Markov.

foto: RSS

Novi trener ŽRK Naisa Živojin Maksić nada se da će ekipe odigrati još jedan kvalitetan meč.

"Nedavno smo odigrali utakmicu protiv Jagodine, do samog kraja rezultat je bio neizvestan, ali je iskusna ekipa Jagodine uspela da pobedi zahvaljujući dobroj završnici. Cilj je da iz utakmice u utakmicu rastemo. Imamo jasnu strategiju, motiv i ambiciju da se nadigravamo sa svima, da iz utakmice u utakmicu poboljšamo svoj potencijal i da ostvarujemo što bolji rezultat. Glavni cilj je da opstanemo u ovom rangu takmičenja. Vremenom i stabilizacijom naredni planovi su i da poboljšamo igrački kadar, pa da budemo što konkurentniji u prvenstvenoj trci", rekao je Maksić

Beta