ŠUMAHER JE BIO SVESTAN OPASNOSTI: Otkriveno šta je Mihael rekao porodici pre kobnog pada na skijanju

Mihael Šumaher, jedan od najboljih vozača Formule 1 svih vremena, nije viđen u javnosti od 2013. godine, kada je doživeo tešku nesreću na skijanju u francuskim Alpima.

Šumaher je kobnog 29. decembra 2013. godine skijao u mestu Meribel u Francuskoj, kada je sišao sa staze i glavom udario u stene.

Od tada traje njegova borba za život.

Deo dokumentarnog filma koji je danas emitovan na Netfliksu govori o kobnom danu.

Šumaher je bio svestan opasnosti u koju se upušta.

"Nedugo pre Meribela rekao mi je da sneg nije optimalan. Mogli bi da odemo u Dubai i da skačemo padobranom, rekao je", otkrila je Korina Šumaher u dokumentarnom filmu.

Mihaelova supruga je sa suzama u očima pričala o tome.

"Nikad nisam okrivila Boga za to što se dogodilo. Bila je to samo loša sreća, najgora koja ti se može dogoditi. Ružno je reći, zašto se to događa Mihaelu i nama, zašto se događa drugima"? Naravno, Mihael mi nedostaje svaki dan. Ali ne nedostaje samo meni. Nedostaje deci, porodici, svom ocu... Svima nedostaje. Ali Mihael je ovde. Drugačiji je, ali ovde i to nam daje snagu. Zajedno smo, živimo zajedno, radimo terapiju. Činimo sve da Mihaelu bude bolje i da mu bude udobno. I da jednostavno oseti našu porodicu, našu vezu. Šta god bilo, učiniću sve što mogu. Svi mi."

Kurir sport