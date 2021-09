JOŠ MESEC DANA DO SVETSKOG PRVENSTVA Srpski bokseri u Šapcu jure plasman na SP u Beogradu!

Pod svodovima dvorane Srednje ekonomske škole “Stana Milanović” održava se Prvenstvo Srbije za seniorke i seniore koje je ujedno i poslednje kontrolno i ujedno izborno takmičenje za naše najbolje boksere koji će našu zemlju, domaćina Svetskog prvenstva 2021. predstavljati u beogradskoj Areni od 24. oktobra do 6.novembra.

Na državnom prvenstvu u srcu Mačve učestvuje 30 klubova iz cele Srbije, sa ukupno 73 takmičara (52 muškarca i 21 žena). Finale je zakazano za nedelju, 26. septembar sa početkom od 20 časova u direktnom TV prenosu na TV Arena. Organizator je Bokserski savez Srbije, pokrovitelj Grad Šabac, a tehnički organizator Bokserski klub "Mačva". Ulaz za sve mečeve je slobodan.

foto: BSS

Takmičenje je od velikog značaja jer za pobednika znači plasman na Svetsko prvenstvo. Gradu i Bokserkom klubu "Mačva" doneće ponovo popularizaciju sporta, po kom je Šabac nekada bio nadaleko poznat.

Već od prvog dana takmičenja krenule su silovite borbe, koje su začinili i sjajni nokauti. Mečeve je ispratio predsednik BSS Nenad Borovčanin sa nekoliko članova Upravnog odbora. Svaki meč je pod lupom selektora muške seniorske boks selekcije Srbije Milana Piperskog, trenera i stručnog štaba.

foto: BSS

Ulog nikad veći kao i izazov za naše reprezentativce koji svi sanjaju isti san, a to je izaći sa srpskom trobojkom u srce beogradske Arene i braniti čast svoje zemlje na šampionatu sveta.

"Heroji pišu istoriju, a put do naslova heroja je trnovit. Zato preko trnja do zvezda i nikako drugačije, a to naši momci znaju i za to već mesecima radimo i živimo", istakao je reprezentativac Srbije, Šapčanin Omer Ametović.

foto: BSS

(Kurir sport/BSS)