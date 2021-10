MALINA LI i ŠLJIVAN IV maskote Svetskog atletskog dvoranskog prvenstva u Beogradu 2022!

Ispred Tržnog centra "Galerija" na Beogradu na vodi, održana je promocija i predstavljanje maskota Svetskog atletskog prvenstva u dvorani u Beogradu 2022.godine (18. - 20. mart) 2022.)!

U pitanju su dve voćke koje su najdominantnije na srpskom tržištu. Ona dolazi iz porodica ruža, lepa je, sočna i lekovita. U Srbiji živi od 19.veka, prvo su je gajili kao ukrasnu biljku u bašti, a posle su otkrili da je ukusna i zdrava. Vetar ne voli, a najukusnija je kada se gaji na padinama punim sunca. Da bi bila lepa, ukusna i zdrava, 35.000 ljudi godišnje u Srbiji radi na tome. Zato je Srbija jedna u prvih pet zemalja na svetu po njenoj proizvodnji. Ona je Malina Li.

On dolazi sa Kaspijskog mora i njegov plod krasio je Semiramidine vrtvove u Vavilonu. U Evropu ga je doneo Aleksandar Veliki, a danas živi svuda osim na Antarktiku. U Srbiji ga gaje od 13.veka. Stari Srbi su verovali da će imati sreće ako sagrade kuću tamo gde on najbolje raste. U Srbiji ga ima čak 43 miliona stabala. On je Šljivan Iv.

Ovako su na prilično zanimljiv način predstavljene maskote najvećeg atletskog takmičenja sledeće godine, koje će biti održano u glavnom gradu Srbije. Lepo vreme upriličilo je ceo događaj, a bilo je i mnogo dece, potencijalno novih atletskih članova. Da bi što bolje upoznali nove maskote, prisutni su dobili na poklon Strip koji najbolje opisuje naše maskote i sve atletske discipline. Takođe, na bini se odigrala i pozorišna predstava koja je oduševila mnoge, a za kraj ove promocije, predstavljena je i himna naših maskota koju su svi prisutni zajedno pevali već nakon prvog slušanja.

Srpski atletski savez učestvuje u gradnji stadiona Svetsko dvoransko prvenstvo održaće se naredne godine u martu u Beogradu (18. - 20. mart 2022.). Beograd i Srbija ugostiće više od 1.000 atletičara i zvaničnika iz više od 150 zemalja. -Srpski atletski savez će donirati projekat gradu Kragujevcu za izgradnju atletskog stadiona i aktivno učestvovati u realizaciji tog projekta, najavio je na konferenciji za novinare održanoj nakon obilaska lokacija za izgradnju stadiona, Slobodan Branković direktor saveza.

