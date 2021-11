SRPSKE DAME SE OKUPILE PRED PUT U ŠPANIJU: Rukometašice počele završne pripreme za Svetsko prvenstvo

U okviru priprema naša selekcija će odigrati i dve kontrolne utakmice protiv Severne Makedonije koje su na programu 27. i 29. novembra u Staroj Pazovi. Svetsko prvenstvo je na programu od 01. do 19. decembra 2021. godine, a Srbija će igrati u grupi B u Liriji sa reprezentacijama Rusije, Kameruna i Poljske.

Selektor Uroš Bregar se osvrnuo na period od kad je preuzeo našu žensku seniorsku selekciju i obezbedio plasman na predstojeće Svetsko prvenstvo, kao i na ciljeve koje je postavio pred sebe i ekipu. Približio se put na Svetsko prvenstvo. Čini se da je brzo prošlo vreme od kad ste seli na klupu Srbije i sa reprezentacijom obezbedili plasman u Španiju. Već za desetak dana vas očekuje put na takmičenje:

- Prvi cilj je bio da se plasiramo na prvenstvo, a drugi da se malo podmladi reprezentacija, ali da takmičenje dobro odigramo. Za nekoliko dana imamo kontrolne mečeve sa Severnom Makedonijom i zatim sledi put u Španiju i prva utakmica na Svetskom prvenstvu protiv Poljske.

foto: Starsportphoto

Do odlaska u Španiju odigraćete i dve kontrolne utakmice protiv Severne Makedonije:

- Svaki protivnik je dobar ako ga shvatimo ozbiljno. Neke stvari moramo da promenimo, tako da ćemo raditi na dosta novih elemenata. Moramo da budemo bolji u odbrani nego što je to bio slučaj u utakmicama kvalifikacija za Evropsko prvenstvo protiv Turske i Islanda. Verujem da imamo želju, volju i hrabrost da ispunimo ciljeve i da se plasiramo u drugi krug. Nemamo mnogo dana, ali imamo dosta treninga, tako da verujem da možemo sve to da posložimo- i napad i odbranu i verujem da će sve biti kako treba. Ima dosta novih igračica, tako da će to biti test i za njih pred Svetsko prvenstvo. Reprezentacija koja je na okupu je malo podmlađena i izmenjena

- Bilo je neophodno da nešto promenimo, tako da sam odlučio da damo priliku nekim novim igračicama u koje verujem. Mislim da će po sve nas to biti dobro, trebala nam je neka nova energija. Rivali na Svetskom prvenstvu su Rusija, Poljska i Kamerun

- Za Rusiju znamo koliko je kvalitetan protivnik, to smo videli na prethodnoj Olimpijadi. Poljska je odlično odigrala poslednje dve utakmice i biće težak protivnik. Kamerun ćemo tek detaljnije analizirati. Najkvalitetnija je Rusija, a mi ćemo se sa Poljskom boriti za drugo mesto. Značajno je da dobro otvorimo Svetsko prvenstvo i odigramo dobro protiv Poljske. Sledi Kamerun, a onda bih želeo da protiv Rusije odigramo baš kvalitetno i da možda iznenadimo. U drugom delu će biti veoma interesantno jer se ukrštamo sa grupom koja ima veoma kvalitetne protivnike i smatram da će to pogotovo za mlađe igračice biti odlično, zaključio je selektor Uroš Bregar.

Evo i rasporeda Srbije: 3. decembar u 20:30 SRBIJA – POLjSKA 5. decembar u 20:30 SRBIJA – KAMERUN 7. decembar u 20:30 RUSIJA - SRBIJA

Kurir sport