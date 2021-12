SLAVNI AMERIKANAC OTVORIO DUŠU: Ja sam alkoholičar!

Kapiten Bafalo Bilsa Džordan Pojer priznao je da je alkoholičar.

Slavni NFL igrač šokirao je američku javnost kada je otkrio da ima ozbiljan problem sa alkoholom.

"Nije mi lako da ovo uradim, ali moram zbog ćerke, supruge, porodice i saigrača tako i samog sebe. Ja sam Džordan Pojer, kapiten Bafalo Bilsa i ja sam alkoholičar".

Slavni sportista je rešio da se suoči sa problemom koji ima.

"Znate šta? Dobar je osećaj priznati ovo, veliki deo mog otrežnjenja vodi ka istini, moram da budem ja. Stvarno sam iznenađen koliko mi je lako da se otvorim ljudima jer sam sebi u glavi iskreirao ko zna kakve scenarije, čak sam imao predrasude i bio jako nervozan pred prvi sastanak anonimnih alkoholičara u martu", rekao je Pojer.

Džordan je otkrio da je od saigrača dobio veliku podršku.

"Kada sam se letos video sa saigračima nisu znali da sam trezan četiri meseca. Rekao sam im da imam problem i da sam počeo da ga rešavam i da više ne pijem. Bio sam nervozan i nisam znao kako će da reaguju, mislio sam da će da mi se smeju i da zbijaju šale i bio sam spreman na to. Ali nije bilo tako, pokazali su mi podršku, ljubav, poštovanje i oklevanje. Oduševili su me, to su moja braća, oni su me i ohrabrili da izađem javno i podelim ovo sa vama", otkrio je Amerikanac.

Kurir sport