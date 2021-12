POČINJE ČETVRTFINALE KUPA! NOVI BEOGRAD DOČEKUJE VALIS: Prvi put u sezoni nemamo pravo na grešku!

Prema propozicijama takmičenja, igraće se samo jedan meč, a finalni turnir zakazan je za 27. i 28. decembar. Žreb polufinalnih parova biće održan 13. decembra.

- Naše ambicije su najveće moguće. Ne samo kada je u pitanju Kup Srbije, već i sva ostala takmičenja u kojima učestvujemo – rekao je u uvodnom izlaganju sportski direktor Novog Beograda Slobodan Soro i još jednom potvrdio ciljeve ekipe trenera Vladimira Vujasinovića koji su postavljeni još pre početka sezone.

Novi Beograd ove sezone već je odmeravao snage sa ekipom iz Valjeva i slavio je ubedljivo sa 20:7.

- Predstoji nam eliminaciona utakmica i zato ćemo je malo drugačije tretirati nego ove do sada – kaže pomoćni trener novog Beograda Đorđe Filipović i dodaje:

- Valis nam je poznat proitivnik, sa njima smo se već sastajali u prvenstvu. Pobedili smo ubedljivo, ali uz ne baš sjajnu partiju. Razlika u kvalitetu je evidentna i na našoj je strani, ali to treba i potvrditi uz maksimalan pristup. Ova utakmica će nam poslužiti kao priprema za sve to ono što nas očekuje u narednom periodu koji će, posle nekoliko dana pauze, ponovo biti veoma intezivan. Naš cilj do kraja kalendarske godine je jasan, to je trijumf u Kupu i osvajanje prvog trofeja – konstatovao je Filipović.

Posle ubitačnog ritma u kome su u samo dve nedelje odigrali čak devet utakmica, Novobeograđani su imali su osam dana bez takmičarskih obaveza.

- Taj period smo se potrudili da iskoristimo na najbolji mogući način za oporavak ekipe. Igrači su dobili par dana slobodno. Doduše, neki igrači su bili angažovani u reprezentaciji koja je imala mini pripreme, ali maksimalno smo se potrudili da osvežimo tim – objasnio je Filipović.

Crnogorski reprezentativac i od ove sezone prvotimac Novog Beograda Miroslav Perković, uveren je u pobedu Novog Beograda u duelu sa Valjevcima.

- Ova utakmica je specifična, jer prvi put ove sezone nemamo pravo da napravimo grešku. Mislim da do te greške ne može da dođe, jer smo mnogo kvalitetnija i bolja ekipa. Ali, svakako ćemo u duel ući sa poštovanjem prema igračima Valisa, koji su pokazali da su borbena ekipa. Nakon toga nas očekuje važna utakmica Lige šampiona sa Brešom, tako da će Valis biti dobar uvod za sve ono što nas čeka u ponovo zgusnutom rasporedu utakmica.

O svojim igrama u dosadašnjem delu sezone Perković je rekao:

- Kada sam došao iz Crne Gore, u prvih nekoliko utakmica, mislim da nisam bio na nekom nivou koji sam očekivao. Verovatno zbog toga što mi je trebalo vremena da se malo priviknem na novu ekipu i rad trenera. Ipak, u poslednje dve utakmice sam malo zadivoljniji, rasterećenije sam prišao mečevima i mislim da sam solidno igrao. Očekujem da ću kako vreme bude odmicalo igrati sve bolje i da ću biti najbolji kada to bude najpotrebnije – zaključio je Perković.

(Kurir sport)