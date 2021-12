VEČERAS SRPKINJA UDARA NA SVOJE: Selektorka Crne Gore Bojana Popović, rođena NIŠLIJKA, javno je podržala MILA ĐUKANOVIĆA

Selektorka ženske rukometne reprezentacije Crne Gore je Srpkinja Bojana Popović. Oni koji prate rukomet poznaju je i po devojačkom prezimenu Petrović. Predvodiće večeras (18.00, RTS 2) kao selektorka rukometašice Crne Gore u duelu protiv Srbije, u prvoj utakmici druge faze Svetskog prvenstva u Španiji.

foto: Printscreen YouTube

Bojana je rođena Nišlijka gde je i počela da igra rukomet. U zajedničkoj državi Srbije i Crne Gore prešla je da igra za Budućnost iz Podgorice 1998. godine čiji je bila član pune četiri sezone. Potom je igrala za danske klubove Slagels i Viborg, da bi karijeru završila 2012. u Budućnosti. Kada se zajednica raspala 2006. godine Bojana Popović odlučila je da igra za Crnu Goru, zemlju svog muža, a ne za Srbiju zemlju u kojoj je rođena. Bila je to njena odluka na koju nisu previše hteli da utiču ljudi iz tadašnjih struktura RSS. Ostaje utisak da su se suviše lako i bez borbe odrekli sjajnog levog beka.

Bojana Popović je pre godinu dana u video razgovoru za Balkanhandbal objasnila kako se odlučila da igra za Crnu Goru, a ne za Srbiju.

- Ja sam se 2003. godine povredila u Hrvatskoj na utakmici protiv Austrije. Izgubili smo lagano sa 11 razlike, iako oza njihovu reprzeentaciju nisu igrale najbolje igračice. Nismo funkcionisale kao tim. Imale smo visoki ego, niko nije hteo da igra odbranu. Nije bilo do kvaliteta, već do odnosa unutar reprezentacije. Posle toga odustajem da igram za reprezentaciju, šest godina me nije bilo. Nisam videla da će se desiti neka promena na reprezentativnom planu, da će doći neko da nas vodi ko bi mogao da reši taj problem. I druga stvar, igrala sam mnogo utakmica godišnje sa Slagelsom. Imala sam problem sa kolenom, sa hrskavicom i moj tadašnji lekar mi je rekao da moram da donesem odluku, da ne mogu sve da igram, jer će mi karijera trajati još tri ili četiri godine - pričala je Bojana i nastavila:

foto: Starsport

- To je bilo odlučujuće, prelomno. Posvetila sam se klupskom takmičenju i vodila računa o kolenu. Sve je to bilo do 2009. kada sam odlučila da igram za Crnu Goru. Dobila sam uslove koje sam postavila, da treniram jednom dnevno zbog kolena... Sve su prihvatili. Imali su neke svoje planove koje su želeli da ostvare. U reprezentaciji Srbije je to bilo prosto nemoguće. Kada su me iz Srbije pozvali, rekla sam im da ne mogu doći odmah, već za sedam dana zbog kolena, a tadašnji trener, neću mu reći ime, kazao mi je - kako svima, tako i tebi. Ja sam rekla, hvala lepo i doviđenja. Tako da je ta priča tada završena. Koncept Crne Gore bio je mnogo primamljiviji i zato sam pristala da igram za njih.

foto: Printscreen YouTube

Sa reprezentacijom Jugoslavije Bojana Popović osvojila je bronzu 2001. na SP u Italiji, sa Crnom Gorom osvojila je srebro na OI u Londonu 2012. godine. Pre devet godina na završnoj konvenciji Koalicije Evropska Crna Gora Mila Đukanovića održala je govor.

- Nisam veliki govornik, ali jedno znam, da sam uvek bila i birala pobedničke timove. I ovog puta sam sigurno izabrala pravi tim koji će nastaviti niz pobeda kao što smo mi učinili. Očekujem treću veliku pobedu u Podgorici i Crnoj Gori. Živeli! Napred Crna Goro!

Kurir sport