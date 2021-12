UROŠ BREGAR PRED VELIKI MEČ NA SP: Da budemo strpljivi u napadu protiv Francuske

Selektor ženske rukometne reprezentacije Srbije Uroš Bregar rekao je danas da očekuje da će igračice biti strpljive u napadu protiv Francuske, kao i da je najbitnije da se zaustavi bekovska linija protivnika.

"Očekujem da budemo strpljivi u napadu, ne smemo da završavamo brzo napade, moramo da budemo još strpljiviji. Najbitnije je da zaustavimo njihovu bekovsku liniju", rekao je Bregar, preneo je Rukometni savez Srbije.

Rukometašice Srbije igraće u subotu u Granoljersu drugi meč druge faze Svetskog prvenstva protiv Francuske.

Srbija je u četvrtak pobedila Crnu Goru sa 27:25, i sada zauzima treće mesto sa četiri boda, dok je Francuska vodeća sa šest bodova.

Bregar je ocenio da su svi zadovoljni pobedom nad Crnom Gorom, ali da nema mnogo vremena za odmor.

"O Francuskoj ne treba puno da se priča, one su olimpijske prvakinje, nisu mnogo promenile sastav. Mislim da je to jedna od najboljih odbrana na Svetskom prvenstvu. Imaju jak individualni kvalitet", rekao je on.

Rukometašica Tamara Radojević je rekla da selekcija ide iz utakmice u utakmicu, ali da je Francuska ozbiljan protivnik.

"Možemo da udjemo rasterećeno, jer one nose ulogu favorita, i na njima će biti pritisak veći nego na nama. I mi onda možemo da igramo rasterećenije i slobodnije. Ponekad to rasterećenje dovede do nekog iznenadjenja", zaključila je Radojević.

Plasman u četvrtfinale Svetskog prvenstva osiguraće po dve najbolje plasirane selekcije iz sve četiri grupe.

Meč izmedju Srbije i Francuske na programu je u subotu od 18.00.

