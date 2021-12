VATERPOLISTI NOVOG BEOGRADA GOSTUJU U NOVOM SADU: Uloga favorita je na našoj strani i mi ćemo se potruditi da to i opravdamo

Meč je na programu u subotu od 19 časova, a kao jedini neporaženi tim u dosadašnjem delu domaćeg šampionata Novobeograđani i u ovom duelu imaju ulogu velikog favorita. Ovo je poslednje kolo prvog dela Super lige, nakon čega će šest prvoplasiranih timova nastaviti borbu za šampionsku titulu, a preostala četiri igrati za opstanak. Iz tog razloga za Novosađane će ovo biti veoma važan meč, jer se sa ekipom Valisa upravo bore za šesto mesto.

Zato u taboru Novog Beograda svi pozivaju na oprez:

- Drašku Gogovu i meni je još u sećanju prošlogodišnje gostovanje u Novom Sadu i jedan neprijatan poraz. Zato ćemo ostalima sigurno skrenuti pažnju i na to – počeo je priču pomoćni trener Novog Beograda Đorđe Filipović i potom dodao:

- Nadam se da ćemo od početka imati veoma ozbiljan pristup, pogotovo jer su tamo pomalo specifični uslovi za igru. Voda je veoma topla, a i temperatura na samom bazenu je vrlo visoka. Sve to može da vas umrtvi i poremeti. Vojvodina je osim toga i veoma kvalitetna ekipa, pojačana u odnosu na prošlu takmičarsku godinu. Svake godine oni prave iskorak, teže ka tome da se konsoliduju i da se vrate njihovom prepoznatljivom radu i osobenostima koje su ih ranije krasile, a to je na prvom mestu produkcija igrača. Bićemo maksimalno ozbiljni i očekujem novu pobedu – konstatovao je Filipović.

foto: VK Novi Beograd

Prvotimac Novog Beograda Draško Gogov povukao je zanimljivu paralelu izmu Novosađana i Novobeograđana:

- Postoji sličnost između nasi i njih ove sezone. Obe ekipe su promenile dosta igrača u odnosu na porošlu sezonu i mislim da se to osetilo i u nihovoj i u našoj igri. Mislim da ni oni, kao ni mi, nismo dosegli maksimum ove sezone i da se naše najbolje partije tek očekuju – rekao je Gogov i potom naglasio:

- Nastojaćemo da maksimalno ozbiljno pristupimo ovoj utakmici, jer Vojvodina u svojoj ekipi ima igrače koji su pokazali da umeju da igraju na visokom nivou. Iz tog razloga oni svakako zaslužuju veliko poštovanje. Ipak, to nijednog trenutka ne menja naš cilj, a to je kao i u svakom meču pobeda. Uvek je specifično igrati u Novom Sadu, Vojvodina je klub sa velikom tradicijom. Ipak, uloga favorita je na našoj strani i mi ćemo se potruditi da to i opravdamo u bazenu – zaključio je Gogov.

