NAVIJAČICA SPASILA TRENERU ŽIVOT! Porukom na mobilnom telefonu poslala ga HITNO kod doktora! On joj se ODUŽIO!

Naime, tokom utakmice protiv Sijetla, koja je odigrana 23. oktobra prošle godine, jedna navijačica s tribine pokazala mu je mobilnim telefonom poruku u kojoj piše kako sumnja da je mladež koji ima na na vratu kancerogen.

Iako bi mnogi možda ignorisali upozorenje, Brajan Hamilton je odlučio poslušati savet i otišao je u bolnicu, gde su lekari potvrdili da je mladež potrebno ukloniti jer je kancerogen.

"Poruka koju mi je pokazala na telefonu uvek će mi ostati utisnuta u umu jer mi je spasila život. Njen instinkt je bio u pravu, mladež na mom zatiljku bio je zloćudan. Zahvaljujući njenom insistiranju i radu lekara, spasio sam se", rekao je Hamilton.

Kako bi joj se lično zahvalio, Brajan je na Twitteru pokrenuo kampanju traženja navijačice koja mu je privukla pažnju, a prvog dana u Novoj godini saznao je i identitet devojke, koja je potom 2. januara prisustvovala utakmici Vankuvera i Sijetla a potom i saznala da će u znak zahvalnosti dobiti stipendiju od 10.000 dolara.

Ona je Nađa Popović, 22-godišnja Kanađanka koja je diplomirala medicinu i radi u bolnici. Majka joj je 1. januara otkrila za kampanju.

"Majka me probudila jer me je nazvala i rekla mi: 'Nađa, nemaš pojma što se događa'. Tada mi je poslala poruku iz kluba da me traže. Nisam mogla da verujem", rekla je Nađa Popović,

Nadia je progovorila je i o trenutku kada je Hamiltonu skrenula pažnju na mladež na vratu

"Pogledao je u moj telefon i onda otišao, mislila sam da već zna. Mislila sam da je sigurno bio kod doktora i da je sve u redu. Onda, kada se to dogodilo nakon dva meseca, ne mogu da verujem da sam ja bila ta koja mu je pomogla da se spasi".

