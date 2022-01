NOVI BEOGRAD DOČEKUJE VOJVODINU! Jovović: Treba da pokažemo da smo šampionska ekipa

Vaterpolisti Novog Beograda u sredu od 21 čas i 15 minuta dočekuju ekipu Vojvodine u odloženoj utakmici prvog kola drugog dela šampionata Srbije. Trener Novobeograđana Dejan Jovović i prvotimac Draško Gogov očekuju dobar meč, koji će poslužiti kao odlična priprema za izazove koji slede.

"U duelu sa Vojvodinom treba da pokažemo da smo šampionska ekipa, da jednostavno shvatimo da je nebitno ko nam je protivnik i da svako od nas treba u svakom trenutku da daje svoj maksimum. To je ono što bi trebalo da krasi ovu ekipu do kraja sezone", rekao je u uvodnom izlaganju Jovović i potom dodao:

"Vojvodina je slabiji rival od nas, ali ta utakmica može da nam koristi u sklopu pripreme za utakmice koje nam dolaze i sa Radničkim i posle u Ligi šampiona. Ako malo dalje gledamo, to je prava provera i za završnicu domaćeg prvenstva i regionalne lige", konstatovao je Jovović.

On je pojasnio i zdravstvenu situaciju u ekipi. U trenažni proces se vratio Nika Šušiašvili posle oporavka od virusa korona, dok je Angelos Vlahopulos još uvek u izolaciji.

"Šuišavili je počeo da trenira, ne punim intenzitetom, prvi mu je dan. Vlahopulos je još uvek u izolaciji, a svi ostali su zdravi u ovom trenutku".

Prvotimac Novobeograđana Draško Gogov istakao je da će predstojeći meč biti veoma značajan za njega i saigrače.

"Duel sa Vojvodinom nam dolazi nakon dve vezane pobede i jednog prilično turbulentnog perioda. Nadam se da ćemo u ovoj utakmici da popravimo greške, da će početak meča biti mnogo bolji nego protiv Partizana, a da će drugo poluvreme biti mnogo bolje nego protiv Barselonete. Nadam se da ćemo pružiti dobru igru u kontinuitetu sve četiri četvrtine i mislim da to treba da bude naš osnovni cilj, jer to može da nas dovede do dobrih rezultata", objasnio je Gogov.

