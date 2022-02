SRPSKI RVAČI NA OKUPU! NIKAD JAČI TIM! Dokmanac: Možemo da se nadamo dobrim rezultatima na EP, možemo da osvojimo tri odličja

Srpskim rvačima ove godine predstoje brojni izazovi. Pored seniorskog Evropskog prvenstva u Budimpešti koje je na programu krajem marta i početkom aprila, i šampionata Starog kontinenta za rvače do 23 godine koje se održava u Plovdivu od 7. do 11. marta, Beograd će početkom septembra biti domaćin i Svetskog prvenstva za seniore. Shodno tome, naši rvači temeljno se pripremaju za ova velika takmičenja.

Rvačka selekcija Srbije minule dve nedelje provela je na pripremama u Poreču, gde je po rečima selektora Milorada Dokmanca imala vrhunske uslove za rad:

- U Poreču se okupilo 25 reprezentacija i oko 150 rvača. Nikada ranije nismo imali toliko sparinga i u tako jakoj konkurenciji. Praktično je cela rvačka Evropa bila u Hrvatskoj. Mnogo vrhunskih rvača je bilo na jednom mestu tako da smo sve to iskoristili na najbolji mogući način. Odradili smo sve ono što je planirano u ovoj fazi priprema za ova dva evropska prvenstva i mislim da možemo da se nadamo dobrim rezultatima – počeo je priču Dokmanac.

Na pripremama u Poreču bilo je 12 naših rvača: Zurab Datunašvili, Viktor i Mate Nemeš, Sebastijan Nađ, Aleksa Erski, Branko Kovačević, Aleksa Ilić, Mario Vuković, Igor Gavrilović, Žarko Dickov, Sebastijan Kolompar i Aleksandar Simović. Selektor Dokmanac bio je veoma zadovoljan njihovim angažmanom i najavljuje da bi na predstojećem Evropskom prvenstvu do 23 godine naše rvanje trebalo da produži kontinuitet osvajanja medalja na velikim takmičenjima.

- Mislim da možemo da osvojimo tri odličja. Najozbiljniji kandidati su Branko Kovačević, prošlogodišnji bronzani sa prvenstva sveta do 23 godine, kao i Mario Vuković i Aleksa Ilić – ističe dokmanac i potom dodaje:

- Mi nastavljamo sa jakim treninzima i već u sredu putujemo u Bugarsku gde nam predstoji učešće na turniru Nikola Petrov u Sofiji. Raspored je prilično zgusnut. Velike obaveze i napori nas očekuju sve do septembra. Program je žestok, ali to je vrhunski sport koji zahteva veliko odricanje. Po završetku učešća na tom turniru naši rvači do 23 godine idu u Plovdiv na šampionat Evrope, a seniori će svoje završne pripreme pred šampionat evrope u Mađarskoj odraditi u Zrenjaninu – objasnio je Dokmanac.

Predan i izuzetno stručan rad sa najtalentovanijim rvačima recept je koji je Srbiji poslednjih godina donosio brojne uspehe. Sa tom praksom se nastavlja i dalje:

- Započeli smo još jedan ambiciozan projekat koji sprovodimo u Vojvođanskoj rvačkoj akademiji. Okupili smo 40 najtalentovanijih rvača od 15 do 20 godina, među kojima je 15 devojaka i 25 momaka. Plan je da se sa njima veoma ozbiljno radi u narednom periodu. Obavljena su prva testiranja, a želja nam je da ih okupljamo svakog meseca i detaljno pratimo njihov rad i razvoj – zaključio je Dokmanac.

Kurir sport