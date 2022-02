SVEČANA SKUPŠTINA KONJIČKOG KLUBA BAČKA: Subotica godinama unazad vodeći kasački centar u Subotici! (VIDEO)

U Subotici je održana skupština konjičkog kluba Bačka. Bila je to prilika da se čuje kako je ovaj klub radio prošle godine, koji su to istaknuti pojedinci i koja najbolja grla ovog kluba, te da se najavi sezona koja počinje u aprilu.

Kako je istakao Miodrag Zagorac, predsednik KK Bačka, prošla sezona je bila u znaku proslave jubileja – 100 godina od osnivanja kluba, a sezona je obeležena i trkama derbista, sa ključnom tačkom – 94. izdanjem Srpskog kasačkog derbija. Bačka je bila domaćin okupljanja kasača deset puta tokom prošle godine, po čemu su rekorderi u Srbiji, a kroz 82 kasačke partije nastupilo je 677 grla.

Najbolja grla KK Bačka su - od dve godine: Gil Higins AT, Aki Boj, Žolain de Sajan, od tri godine: Čet Bejker AT, Leon Tomas AT, Valter, od četiri godine: Sarah Vogann AT, Armani B, Herkul de Sajan, starija grla: Jago d Amore, Safir AT i Hepi Dej.

Najbolji vozači su Branislav Mukić, Dejan Katanić i Boris Kečenović, vlasnici kasača: Animal trejd rejsing tim (Tomislav Višnjić), Marko Jozić i Petar Žužić, treneri Aleksandar Dimitrijević, Josip Gabrić i Ivan Mukić, a odgajivači Animal trejd RT, Branislav Mukić i Darko Tikvicki,

Najbolje francuske kobile su Dafne de Faverol, Dašez Fouteau, Galija d Ormoj. Priznanje namenjeno mladom vozaču zaslužio je Ričard Činčurak, a posebna priznanja dobili su KK Vojvođanin iz Sombora, sudija iz Slovenije Mitja Kos i Marko Zagorac, dok je priznanje „Rade Popović“, namenjeno medijskoj promociji konjičkog sporta primio lokalni komentator trka Josip Kujundžić.

Što se sezone koja predstoji tiče, plan je da u njoj bude održano devet kasačkih okupljanja. Otvaranje sezone zakazano je za 10. april, a među trkačkim danima koji se svakako izdvajaju jesu tradicionalne trke Subotička milja, 26. juna, dvodnevna Dužijanca (23. i 24. jul), kao i Trka grada Subotice, koja je na programu 16. oktobra.

Vozač Toni Le Beler slavio u kasačkom maratonu u Parizu Pariska trilogija na vodećem svetskom hipodromu za kasače "Vansen" završena je maratonom na 4.150 metara (start iz okreta, 400.000 evra), u kome je pobedio kasač star devet godina Diabl de Vauvert (kvota na PMU totalizatoru 10), sa Tonijem le Belerom u sulkama. Pobedničko vreme u trci Pri d`Pariz je bilo 1:13,30 prosečno po kilometru. Drugi je bio Etonant (Entoni Barije), a treći prvi favorit Galijus (Joan Leburž).

Prethodno je poslednje nedelje u januaru kasač star devet godina Davidson di Pont, nakon paklenog finiša je u dramatičnoj završnici trijumfovao na najvećoj kasačkoj trci na svetu Pri d`Amerik na 2700 metara (nagradni fond milion evra). Vozač i trener ovog izuzetnog grla je bio 21-jednogodišnji Nikola Bazir, sin legendarnog francuskog vozača i trenera Žan-Mišel Bazira. Dve nedelje kasnije u brzoj trci Pri d`Frans (2100 m, autostart, 400.000 evra), pobedio je prvi favorit Vivid Vajs AT, italijanski kasač star osam godina, koga je vozio Metju Abrivard. Vreme 1:09,7 prosečno po kilometru. Kurir sport/ L. Delić

