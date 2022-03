RADE SAVIĆ, NAJJAČI ČOVEK SVETA: Naučio sam da pobedim smrt

Rade Savić, višestruki svetski i evropski šampion i rekorder u pauerliftingu, u disciplini benč-pres, inače biotehničar po struci, posvetio se promovisanju najhumanije aktivnosti - spasavanju ljudskog života.

Savić je u okviru kampanje Crvenog krsta Srbije "Život u tvojim rukama" pohađao kurs, o čemu kaže.

"Danas mi je puno srce. Osećam da sam bogatiji za neprocenjivo iskustvo, kao da više nisam isti, kao da sada znam tajnu više, onu koja deli život od smrti. Od samog početka sa elanom i velikom energijom sam se posvetio pravoj stvari, promovisanju najhumanije aktivnosti: spasavanju ljudskog života. Celog sebe sam dao. Mogu slobodno da kažem: Smederevo je 7. marta bilo centar humanosti.

Bio sam juče polaznik na obuci koju organizuje Crveni krst Srbije u okviru kampanje “Život u tvojim rukama”. Kao da sam se vratio u školsku klupu, tako sam se osećao kad sam kročio u salu gde sam prošao kurs u merama oživljavanja prilikom naglog srčanog zastoja. Kao pravi školarac upijao sam informacije koje su nam davali stručnjaci iz Prve pomoći Crvenog krsta. Pokazali su nam kako da pomognemo nekome kome je stalo srce. Postao je to veliki problem. Živimo u vremenu koje stavlja pred nas teške izazove, stres je obavezan deo života a to ostavlja ozbiljne posledice na čovekov organizam.

Obično mislimo da su sportisti jači od drugih ljudi, kao čelik jaki. Ali, nekad na terenu oni padnu kao lako pero. Obori ih iznenadni srčani zastoj. Srce ne može da izdrži i samo prestane da kuca. Šta uraditi ako se neko samo sruši pored vas? Da li ćete mu pomoći, da li ćete znati kako da pomognete? To su pitanja na koja moramo da potražimo odgovore. Iznenadio me je podatak da je u takvim slučajevima samo dvadeset posto ljudi spremno da pritrči i pomogne. Zamislite! Samo dvadeset posto! Šta je sa drugima, možemo da se zapitamo. Plaše se. Misle da će pogoršati stanje unesrećenog. Zbog toga je bilo važno pohađati ovaj kurs. Korak po korak sam učio kako treba da se ponašamo, šta prvo da uradimo, kako da postavimo ruke, kako da vršimo masažu srca. Naučio sam i da upotrebim spoljašnji defibrilator. Ako sam imao strepnju kako bih se ja postavio u momentu kad se od mene očekuje da pomognem, sada više nemam sumnju: kada do toga dođe bez razmišljanja ću prići i dati sve od sebe da ono što sam naučio i primenim, da spasim ljudsko biće, da mu produžim život, da detetu spasim oca ili brata, sestru.

Od samog početka saradnje sa Crvenim krstom bio sam svim srcem zagrejan za to da pomognem kao promoter. Međutim, ubrzo mi je postalo jasno da mi samo to nije dovoljno kao čoveku koji poštuje život i neguje human odnos prema drugima. Morao sam da prođem kroz lekcije i naučim kako da ostvarim najlepši cilj.

Često mislimo da je uspeh kad postignemo dobar rezultat, tada smo na vrhu sveta. Ali udahnuti život, pomoći čoveku u nevolji, izvući ga iz kandži smrti, to je osećaj koji nadmašuje druge. Lepo kaže slogan kampanje: Pokrenuti nekome srce najplemenitija je stvar koju možemo da učinimo za drugo ljudsko biće.

Mogu da kažem, da sam se i ja nekoliko puta našao u situaciji kad sam bio povređen i kad mi je trebala pomoć. Da tada nije bilo dobrih ljudi oko mene i veštih, hrabrih, obučenih, siguran sam da bih loše prošao. A dobrota i humanost šire se kao voda, kad prvi put pomognemo nekome spremni smo da tome posvetimo sebe u potpunosti.

Puno mi je srce. Mogu slobodno da kažem Smederevo je 7. marta bilo centar humanosti, a ja sam ponosan što sam bio đak velikih profesora, onih koji čuvaju život i šire znanje", kaže Rade Savić za Kurir.

Crveni krst Srbije pokrenuo je kampanju “Život u tvojim rukama” kojoj je cilj da edukuje građane kako da postupe u trenucima naglog srčanog zastoja jer su hitna reakcija i pravilno postupanje ključni i mogu da spasu život. Obuka podrazumeva savladavanje osnovnih mera oživljavanja i načina korišćenja spoljašnjeg defibrilatora, aparata namenjenog nemedicinskom kadru, običnim građanima kada se nađu u prilici da pomognu osobi pod srčanim zastojem i vrate je u život. U ponedeljak 7. marta obuka je održana u Smederevu, a jedan od edukanata bio je i Rade Savić, naš poznati sportista i “najjači Srbin”.

Kurir sport