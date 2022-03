ISPALA VEKA! DAO 500.000 DOLARA ZA LOPTU, A ONDA JE USLEDIO ŠOK: Ona nema istorijsku vrednost, jer se legenda vraća na teren!

Tom Brejdi nije završio karijeru, ponovo će predvoditi napad Tampa Beja! Odluka slavnog kvoterbeka da ipak ne ode u penziju protresla je svet, a posebno je pogodila jednog njegovog fana, velikog kolekcionara.

Pitanje je kako se sada on oseća pošto je loptu kojom je Tom postigao poslednji tačdaun u karijeri (bar se tada tako mislilo) platio čak 518.628 dolara! Naime, Brejdijev pas dugačak 55 jardi na meču sa Los Anđeles Remsima u polufinalu NFL uhvatio je Majk Evans u end-zoni protivnika. Kako tada niko nije ozbiljno shvatao priču da Tom razmišlja o penzionisanju, Evans je loptu opušteno bacio u publiku.

Uhvatio ju je jedan navijač koji je, kada je Tom zaista objavio da više neće igrati, shvatio da može da zaradi bogatsvo. Ponudio je loptu na aukciji sa početnom cenom od 100.000 dolara. Na kraju je ona dosegla cenu više od pola miliona "zelembaća"...

foto: EPA

Čovek kji je dao toliki novac sada je šokiran saznanjam da nije došao u posed lopte kojm je veliki Tom postigao poslednji tačdaun. Ona će sigurno imati neku vrednost, ali daleko od one za koju ju je kupio.

Brejdi je tokom vikenda boravio u Engleskoj, tačnije u Mančesteru, gde je gledao utakmicu između Junajteda i Totenhema. Na njoj je briljirao Kristijano Ronaldo, koji je postigao het-trik. Njih dvojica su sasvim sigurno razgovarali i odluci da se vrati na teren.

Tom Brejdi je na društvenim mrežama poslao jasnu poruku.

- U poslednja dva meseca sam shvatio da je moje mesto i dalje na terenu, a ne na tribinama. Doći će vreme i za to, ali ne sada. Volim svoje saigrače i volim svoju porodicu koja me podržava. Oni sve to čine mogućim. Vraćam se za svoju 23. sezonu u Tampi. Imamo nedovršeni posao - poručio je Brejdi.

Žizel ga pritiskala da se penzioniše? Tom Brejdi je oženjen poznatom manekenkom Žizel Bundšen, njih dvoje imaju troje dece. Priča se da je on zapravo odlučio da se oprosti od profesionalne karijere upravo zbog porodice. Zbog silnih putovanja Tom je provodio premalo vremena sa suprugom, ćerkom i sinovima.

