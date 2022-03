OTKRIVAMO! Ova naša pevačica je dobila tu čast da izvede srpsku himnu na otvaranju Svetskog prvenstva u atletici u Beogradu

Najveći sportski događaj ove godine u našoj zemlji je Svetsko dvoransko prvenstvo u atletici, koje se održava u Beogradu od 18. do 20. marta.

U Areni se uveliko sprovode završne pripreme za spektakl koji će se pratiti u preko 150 zemalja širom planete, a jedan od elemenata kojima će se podići zavesa je i svečana ceremonija otvaranja.

Na njoj će kamere i svetla reflektora biti uperena ka jednom od najmoćnijih vokala u ovom delu Evrope, Jeleni Tomašević, koja je dobila tu čast da, u ime domaćina svetskog šampionata, izvede himnu Srbije.

"Veliko mi je zadovoljstvo što ću biti u prilici da budem deo jednog ovako velikog događaja i što sam dobila poziv da otpevam "Bože pravde". Za mene to nije samo himna, već i molitva za naš narod. Stoga je sa ljubavlju i pevam. Ono što je meni uzbudljivo je da svaki put kada čujem našu himnu, imam osećaj da se među ljudima probudi osećaj zajedništva. To je svečani trenutak u kom ne učestvuje samo izvođač, već čitava dvorana peva zajedno u glas. Naročito je to upečatljivo na sportskim takmičenjima, gde svi uz simbol svoje zemlje, postaju saborci", rekla je jedna od naših najboljih pop pevačica.

Za atletiku kažu da je kraljica sportova. Da li pratite atletska takmičenja i koja je vaša omiljena disciplina za dvoransko Svetsko prvenstvo?

"Pratim atletiku još od detinjstva. Kad sam bila mala, najviše mi se sviđao skok uvis. Zato ću sa velikom radošću da ispratim takmičenje mlade Angeline Topić, koja se za sada sjajno nosi sa pritiskom i očekivanjima. Veoma je talentovana, ali ima i sreću da je od roditelja nasledila pobedničke gene. Pratiću i ostale, naravno, znam da Srbija ima 15 predstavnika što je sjajna stvar. Navijaću za sve, da budu najbolja verzija sebe. Ako to bude dovoljno za medalje, odlično".

Da li ste se i sami nekada oprobali u atletskim disciplinama?

"Kao dete bavila sam se folklorom, ali moja ćerka Nina je išla na atletiku i uživala sam da slušam o njenim utiscima i detaljima koje mi je prenosila sa tih treninga. Atletika je sport koji je idealan za decu, za pravilan razvoj, ali i kao baza za bilo koji drugi sport kasnije."

Ako biste bili atletičarka, koja bi bila vaša disciplina?

"Recimo, mislim da bih bila dobra u brzom hodanju, obzirom da sam tako išla do škole i nazad", nasmejala se Jelena.

Da li prema vašem mišljenju postoji nešto što povezuje muziku i sport, konkretno atletiku?

"I u muzici, kao i u sportu, mora da postoji disciplina i posvećenost. Takođe i ljubav prema onome što radite, kao i da se ne štedite kad izađete na teren", zaključuje jedna od najomiljenijih pevačica u Srbiji.

