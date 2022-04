JOVAN NIKOLIĆ ŠAMPION BEOGRADSKOG POBEDNIKA! Srpski bokser najbolji na memorijalu "Branko Pešić"

Jovan Nikolić šampion 59. Beogradskog pobednika – memorijala Branko Pešić

Štafeta je predata i zavesa spuštena do narednog, jubilarnog 60. „Beogradskog pobednika – memorijal Branko Pešić“.

Izdanje broj 59 tradicionalnog i prestižnog takmičenja, koje iz godine u godinu dobija na jačini, snazi i kvalitetu, šarenolikosti, ali i sportskom jedinstvu i respektu, što boks i čini plemenitom veštinom završeno je finalnim mečevima u muškoj konkurenciji u kojoj je trijumfovao mladi zlatni dečko srpskog boksa Jovan Nikolić kome je šampionski pehar uručio bivši osvajač ovog prestižnog takmičenja Ivan Ribać.

Jovan Nikolić (u plavom) foto: BSS

U Hali sportova „Ranko Žeravica“ od 29. marta do 2. aprila 2022. za naslov šampiona borili su se predstavnici plemenitog sporta (dame, bokseri, treneri) iz 21 zemalje sveta napraviviši savršenu uvertiru za Svetsko prvenstvo u boksu za žene koje će biti održano u Istanbulu maja 2022. i evropsko u obe kategorije.

Finalna noć memorijala „Branko Pešić“, turnira koji od 2018. nosi naziv po svom prvom pokrovitelju, pasioniranom obožavatelju boksa i najpoznatijem gradonačelniku Beograda u istoriji, donela je pregršt sjajnih mečeva u kojima su se za prestižni Beogradski pobednik borili nosioci svetskih i evropskih medalja.

U kategoriji do 75 kg prusistvovali smo erupciji emocija sa tribina i bljesku mladog srpskog boksa Jovana Nikolića koji je izvojevao veliku pobedu nad stamenim Kazahsatancem Iljarom Ašiurovim.

Bronzani srpski as sa Svetskog šampionata u Beogradu 2021. kruzeraš Vladimir Mirončikov (do 86 kg) još jednom je potvrdio klasu u sudaru sa Ukrajincem Sergejom Horskovim i doneo novo zlato Srbiji.

U bantam kategoriji (do 54 kg) Tamir Galanov protiv Kazahstanca Olzhasa Bainijazova vodio je žetoku borbu i na kraju iskovao najsjajnije odličje našoj zemlji.

Prštalo je u ringu u okršaju dva teškaša, našeg Sadama Magomedova (do 92 kg) i Jermenca Nareka Manasjana. Na kraju bitke Sadam je u znak trijumfa otplesao šampionski ples sa široko raširenom zastavom Srbije.

Sadam Magomedov (u plavom) foto: BSS

Kapiten srpske reprezentacije, naš proslavljeni šampion i superteškaš Vladan Babić u okršaju sa vicešampionom sveta iz 2021. Jermencem Davitom Čaklojanom izgubio je na poene.

Do bratskog sudara u kome su snage trebali odmeriti srpski reprezentativci u velter kategoriji (do 67 kg), prošlogodišnji šampion „Beogradskog pobednika“ Vahid Abasov i Pavel Fedorov nije došlo jer je meč bez borbe zbog povrede predao Abasov.

Mladi as srpskog boksa Semiz Aličić koji iza sebe ima mnoštvo medalja, od Evropske juniorske do seniorskih u kategoriji do 60 kg izgubio je od Jermenca Karena Tonakanjana prekidom od strane sudije.

Bronze za Srbiju ikovali su: Sandro Poletan, Nikola Knežević, Sergej Kalčugin, Artum Agejev, Nazif Sejdi i Nenad Jovanović. Medalje su bokserima uručili: Mirko Puzović, Mujo Bajrović, Ivan i Dejan Ribać, Slaviša Čurović, Slobodan Đurić, Mane Marčeta, Miodrag Perunović, Nikola Sjekloća, Aleksandar Nikolić, Nikola Martać, Željko Vučković, Dragutin Bužić, Vukašin Dobrašinović.

Za najbolji selekciju na 59. Beogradskom pobendiku – memorijalu Branko Pešić proglašen je tim Srbije koji je uz pet zlata osvojio i tri srebra i šest bronzi.

Najbolji tehničar je srpski as Vladimir Mirončikov, najborbeniji par Jermenac Manasjan i naš Mogamedov.

Mirončikov (u plavom) foto: BSS

Najbolji strani takmičar je Jermenac, vicešampion sveta Davit Čaklojan.

- 59. „Beogradski pobednik – memorijal Branko Pešić“ pod pokroviteljstvom grada Beograda, predsednika Republike, Ministarstva omladine i sporta okupio je 21 državu i svakako se posmatra kao malo evropsko prvenstvo obzirom na broj učesnika. Pokazali smo još jednom da je Beograd grad 21 veka, da je Srbija država 21 veka i da se u našoj zemlji zaista dešavaju svetske stvari u svim poljima pa i u bokserskom sportu – rekao je predsednik Bokserskog saveza Srbije Nenad Borovčanin.

Među specijalnim gostima bili su i Ministar unutrašnjih poslova Republike Srbije Aleksandar Vulin i pomočnik ministra Vladimir Ilić. Oni su odgledali nekoliko mečeva, a posebno su bili oduševljeni pobedom Galanova.

U publici je bilo bivših uspešnih i proslavljenih srpskih i svetskih boksera, među kojima i naše legende ringa Mirko Puzović, Vukašin Dobrašinović, Milivoje Labudović, braća Ribać.

Specijalnu nagradu “Beogradskog pobednika” predsednik Bokserskog saveza Srbije Nenad Borovčanin uručio je za sav učinak u srpskom boksu jednom od najboljih naših sudija svih vremena Sretenu Jabučaninu, sportskoj legendi koji je proveo život u ringu među konopcima i gde je sudio preko dvadeset hiljada mečeva.

Učesnik je Olimpijskih igara u Barseloni i Sidneju, osam svetskih i šest evropskih prvenstava. Delio je pravdu Teofilu Stivensonu, Rosiju.... Vodio je osam mečeva za titulu prvaka sveta u profesionalnom boksu.

Proslavljeni srpski bokser Ivan Ribać uručio je pehar je za promociju boksa u Srbiji Igoru Brnabiću.

Kurir sport