DONELI ZLATO POSLE 37 GODINA: Heroji Srbije na prijemu kod Aleksandra Vučića

Predsednik Srbije, Aleksandar Vučić, primiće u ponedeljak osvajače zlatnih medalja na Evropskom prvenstvu u boksu Vahida Abasova i Artjoma Agejeva, kao i članove delegacije Bokserskog saveza Srbije i Olimpijskog komiteta Srbije.

Prijem će biti održan u 11.00 časova, u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike, saopštila je Služba za saradnju sa medijima predsednika Srbije.

Podsetimo, Artjom Agejev je u finalu Evropskog prvenstva u Jermeniji, u kategoriji do 80 kilograma pobedio Italijana Alfreda Komija.

Pre Agejeva, Vahid Abasov je učinio identičnu stvar. On je do zlata stigao pobedom protiv Laše Gurulija i to je bilo prvo zlato za Srbiju posle 37 godina.

Kurir sport