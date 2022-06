KRAJ! NOVI PAZAR JE ŠAMPION SRBIJE! Pazarci na domaćem terenu osvojili pehar Bokserske lige Srbije!

Snaga dolazi iz kuće, od glave. Biti jak na međunarodnoj sceni, znači nesalomivost na domaćem terenu iza kojeg stoji veliki rad, volja i hrabrost.

Rezultat svega je sjajna domaća boks Liga, koja je temelj za brušenje asova koji će nas predstavljati na najvećim takmičenjima širom meridijana.

Bokserka liga Srbije okupila je u ovoj sezoni mnoštvo klubova, boksera, trenera, timova koji su imali isti cilj, osvajanje šampionata. Na kraju svih bitki naslov šampiona otišao je na adresu BK Novi Pazar.

Bokserski savez Srbije sjajno je organizovao domaću Ligu 2021/22, a Novi Pazar je potvrdio da je ojačao i da ima odlične takmičare u svim uzrasnim kategorijama. Hala Pendik bila je poprište odličnih borbi i poslednjeg kola, a domaći bokseri nadahnuti velikom podrškom navijača sa tribina koračali su do trona.

foto: BSS

Mečeve su ispratili predsednik Bokserskog saveza Srbije Nenad Borovčanin, gradonačelnik Novog Pazara Nihad Biševac, direktor Ustanove za sport Novi Pazar i mnogobrojni sportski radnici. Gradonačelnik Biševac uručio je Nenadu Borovčaninu plaketu za doprinos u razvoju boksa. Veliko slavlje domaćina krenulo je kada je pobednički pehar došao u ruke Selver Lekpeka, direktora BK Novi Pazar, koji je radost podelio sa takmičarima svog kluba, kao i brojnim navijačima i poklonicima plemenite veštine u ovom gradu poznatom po vrhunskim sportistima, među kojima i bokserima.

BSS je na predlog predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića poklonio novi bokserski ring gradu Novom Pazaru.

- Ovo je zaista veliki trenutak za nas. Novi Pazar je grad boksa, ali nikad u svom vlasništvu nije imao profesionalni ring. Moram zaista da pohvalim rad predsednika BSS Borovčanina, koji je imao sjajnu viziju i koji je digao boks do velikih visina. Nedavno su stigle i dve medalje na seniorskom Evropskom prvenstvu, a rezultati svih mlađih reprezentativnih selekcija su sjajni - poručio je Nihat Biševac, prvi čovek Novog Pazara, nekadašnji omladinski prvak velike Jugoslavije.

foto: BSS

Predsednik BSS Borovčanin istakao je da je sjajna i olakšavajuća okolnost to što se na čelu grada Novog Pazara nalazi bivši šampion u ovom sportu.

- Gradonačelnik Biševac je sjajan domaćin, čovek iz sporta, čovek koji i sam ima viziju razvoja sporta u ovom gradu i na ostvarivanju te vizije radi neprestano. Samim tim pre dve godine lako smo došli do zajedničkih viđenja razvoja boksa u Novom Pazaru kada smo krenuli u realizaciju i došli smo do ovog dana kada imamo jednu od najboljih boks sala u regionu upravo u ovom gradu, sjajne boksere, upravu, stručni kadar koji imaju i veliku podršku lokalne samouprave i Grada. Osvajanjem domaće boks Lige BK Novi Pazar stekao je priliku da se takmiči od jeseni u Regionalnoj boks ligi ex Jugoslavije, odnosno zapadnog Balkana, imamo i reprezentativce u omladinskim i juniorskim selekcijama. Novi Pazar je grad boksa – zaključio je Borovčanin.

foto: BSS

Nagrade za doprinos razvoja boksa u regionu dobili su i sportski direktor BSS Mane Marčeta i predsednik Bokserskog saveza Šumadije i Pomoravlja Nedeljko Mandić.

Jačati domaće tlo, znači sejati zlatne temlje iz kojih će izaći asovi budućnosti i velike svetske scene. Veliki rad, posvećenost i vizija to je ključ uspeha, to je ono što donosi željeni rezultat i to je ono što su bokseri Novog Pazara uneli na put tokom kojeg su kovali pobednički tron.

Kurir sport