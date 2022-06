PREZADOVOLJAN IZDANJEM SRBIJE! Kolaković: Važna pobeda, možemo da igramo na visokom nivou

Srbija je danas u Kanadi pobedila Argentinu sa 3:2, u meču trećeg kola Lige nacija.

"U prva dva seta smo odigrali sa sjajnom energijom i dosta preciznosti. Prosto nisam mogao da verujem da možemo tako da odigramo", izjavio je Kolaković posle meča.

"U trećem i četvrtom setu nas je stiglo ono što u stvari jesmo. Nepreciznost na prijemu, dizanje druge lopte... I ubedljivo smo izgubili", dodao je on.

Selektor Srbije je rekao da je "važno da smo uspeli da se vratimo i da peti set odigramo na nivou prva dva".

"Važna pobeda. Argentina je ispred nas na svetskoj rang listi. Drago mi je da smo teško stigli do pobede, jer da je bilo prelako ne bi to bilo objektivno stanje", izjavio je on.

Posle tri kola Srbija je zabeležila dve pobede i jedan poraz.

"Drago mi je da i pored svih propusta koje imamo u našoj igri možemo da igramo na visokom nivou", rekao je Kolaković.

Srbija će se u sledećem kolu sastati sa Nemačkom, a meč je na programu sutra od 11.00.

Beta