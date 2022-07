ZLATNA MEDALJA ZA VELJKA ĆUKA U FLORETU: Na putu do zlata redom padali favoriti!

Danas nas je medaljom, i to zlatnom, obradovao mačevalac Veljko Ćuk. Veljko je višestruki državni prvak u floretu i on je upravo u ovoj disciplini u Alžiru osvojio medalju. I to na kakav način! Veljko je na putu do medalje čak dva puta pobedio takmičara iz Egipta, Alaeldina Aboelkasema – osvajača srebrne medalje sa Olimpijskih igara iz Londona 2012 i šestoplasiranog takmičara na Svetskoj rang listi Međunarodne mačevalačke federacije.

Ova medalja je 13. zlatna medalja na ovom takmičenje za naš Tim i na taj način su naši sportisti uspeli da osvoje veći broj najsjajnijih odlična u odnosu na prethodne Mediteranske igre u Taragoni 2018. godine.

Veljko Ćuk ima samo 21 godinu i predstavlja budućnost našeg mačevanja. On je danas bio veoma raspoložen. U grupnoj fazi takmičenja, naš mačevalac je nanizao pet pobeda u pet mečeva.

foto: OKS

Prvo je pobedio Egipćanina Alaeldina Aboelkasema rezultatom 5:4. Nešto kasnije, protiv Italijana Đulaumea Biankija pobedio je 5:2. U trećem meču u grupi, Veljko je nastupio protiv takičara sa Kipra Aleksa Tofalidesa. I ova meč je naš sportista pobedio.

Ovog puta, rezultatom 5:3. U pretposlednjem kolu u grupi, Ćuk se sastao sa Salima Herouia iz Alžira i pobedio je 5:2. Konačno, u poslednjem duelu u grupi, Veljko Ćuk se sastao sa mačevaocem iz Francuske, Aleksandrom Ediriem kojeg je pobedio sa 5:4.

U osmini finala potpuno je deklasirao svog protivnika iz Portugala, Luisa Maseda rezultatom 15:4. Ključni meč u borbi za medalju odigrao se u četvrtfinalu, gde se naš Veljko ponovo sastao sa propomenutim osvajačem srebrne olimpijske medalje iz London 2012 – Egipćaninom Aboelkasemom. U odličnom duelu, naš takmičar u floretu je pobedio 15:13.

foto: OKS

Na taj način, Ćuk je do polufinala došao bez poraza. U polufinalu sastao se sa Italijanom Davideom Filipijem. Filipi je osvajač bronzane medalje sa Svetskog kupa iz Kaira prošle godine i rangiran je na 35. mestu Svetske rang liste Međunarodne mačevalačke federacije.

Ipak, činjenica da je nastupio protiv mnogo bolje rangiranog protivnika od sebe u polufinalu nije sprečila našeg Veljka da napravi novu pobedu i plasira se u finale Mediteranskih igara. I to u kakvom meču! Ćuk je sve vreme delovao prilično samopouzdano, iako je u dobrom delu meča rezultat bio veoma „tesan“. Ključno u meču

Kurir sport