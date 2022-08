PARTIZAN PONOVO NA POČETKU: Crno-beli stvaraju šampionski tim od svoje dece

Vaterpolo klub Partizan održao je konferenciju za medije na kojoj je govoreno o minuloj sezoni, brojnim problemima sa kojima se crno-beli suočavaju, ali i budućnosti kluba.

Povratak dece na Banjicu, postavljanje sistema u mlađim kategorijama, nastavak stvaranja igrača, podmlađivanje prvog tima i jačanje stručnog kadra najvažniji su rezultati ostvareni u prethodnom periodu za Vaterpolo klub Partizan.

Danas klub ima više od 250 dece, što je gotovo četiri puta više u odnosu na zatečeno stanje, otkako je na Banjicu stigla nova uprava. Na takmičenjima u svim kategorijama mlađi igrači su osvajali medalje. U klub se vratio i Dejan Jovović, poznati trener, koji će biti zadužen za podršku u stručnom radu kompletnog kluba.

"Naš primarni cilj bio je da vratimo decu na Banjicu, a pokazatelj da idemo u dobrom pravcu je i činjenica da od septembra očekujemo još veći priliv mladih koji su prepoznali kvalitet i konstantost rada u školi koja stvara buduće šampione. Ponosan sam na mlađe kategorije koje su u gotovo svim selekcijama osvojili zlatna odličja i po neku srebrnu i bronzanu medalju. Bilo je potrebno strpljenje i istrajnost u prethodnom periodu, a sve se isplatilo kad imamo ovakve rezultate", istakao je Filip Filipović, član Upravno odbora Vaterpolo kluba Partizan.

Cilj prvog tima u prethodnoj sezoni – ulazak u Ligu šampiona nije ostvaren, a odlaskom u penziju Milana Aleksića i Stefana Mitrovića, klub je odlučio da promeni fizionomiju ekipe, sa ciljem da za nekoliko godina ona bude spremna za velika dela. Igraće se Evro kup, a klub razmišlja i o domaćinstvu prvog turnira.

"Kad klub menja strategiju i pravac, normalno je da dođe i do promene u igračkom kadru. Ekipa koja će u narednoj sezoni nastupati u prvom timu je mlada, sastavljena od prevashodno Partizanove dece na kojima ćemo graditi sve u narednim godinama. Verujemo u njih i imamo velike planove sa ovim mladim momcima", naglasio je Filipović, koji je istakao i zahvalnost Jovanu Lazareviću, predsedniku UO i Luki Šaponjiću, članu UO koji veruju u klub i daju svoj bezrezervni doprinos.

Na priču o potencijalu mlađih kategorija nadovezao se i Nikola Kuljača, direktor kluba.

"Nastavljamo da radimo ono po čemu je Partizan u svojoj bogatoj istoriji najprepoznatljiviji, a to je razvoj igrača. Već imamo od 2002. do 2006. godišta one koji pokazuju ozbiljan potencijal. Imamo najveći broj reprezentativaca u mlađim selekcijama. Gradimo njihov put ka tome da stasavaju u prave igrače, koji su spremni da uđu u vatru i pokažu šta umeju", objašnjava Kuljača.

U narednom periodu VK Partizan će dodatno ulagati u psihofizički razvoj dece uz razne programe i neophodne edukacije koje će imati za cilj da se podigne svest o tome šta predstavlja fizički napor u profesionalnom sportu. Tim povodom ostvarena je saradnja sa Centrom za fizikalnu medicinu i pripremu profesionalnih sportista kao i njihov oporavak – Fizio grupom.

"Svi članovi vaterolo kluba biće testirani pred početak sezone i njihov rad i napredak će se konstantno pratiti. Prvi put u istoriji srpskog vaterpola, rad u mlađim kategorijama kao i prvog tima biće praćen, analiziran i dokumentovan u elektronskom formatu uz pomoć softvera na kome su naši ljudi iz kluba naporno radili u prethodnom periodu. Ulazimo u svet digitalizacije i Partizan kao predvodnik novih trendova želi da bude deo savremenog sveta, softver ima takve mogućnosti da će u svakom trenutku postojati mogućnost da se proveri lični napredak bilo kog deteta".

