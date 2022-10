DVE MEDALJE ZA ZVEZDINE DŽUDISTE: Bunčić i Perišićeva srebrom i bronzom oduševili na GS u Abu Dabiju

Dan za sećanje za Zvezdine prvotimce i reprezentativce Srbije, Strahinju Bunčića (do 66 kg) i Maricu Perišić (do 57 kg) koji su na Gran Slemu u Abu Dabiju, prvog takmičarskog dana osvojili srebro i bronzu.

Da su u samom vrhu međunarodne takmičarske scene Strahinja Bunčić i Marica Perišić pokazali odličjima koji su im doneli vredne bodove. Sa srebrom iz Abu Dabija, Bunčić je osvojio 700 i obezbedio sebi 17. poziciju na Svetskoj rang listi dok je Marica Perišić sa 500 ušla u prvih 15.

Srpski šampion Strahinja Bunčić oduševio je u Abu Dabiju. Posle prvog kola u kome je bio slobodan u drugom je pobedio Kineza Ziyang Xuea, atraktivnom učimatom čime je poentirao 10:0. Joe Haddada iz Libana pobedio je sa dva wazarija, a zatim je usledio Bunčićev niz ipona prvo sa Alžircem Wail Ezzineom a onda i sa Italijanom Matteom Pirasom čije je izborio ulaz u veliko finale.

U velikom finalu u duelu sa Italijanom Eliosom Manzijem na žalost sportska sreća nije bila naklonjena srpskom šampionu učešće na Gran Slemu završava vicešampionskim zvanjem.

Marica Perišić jedna od najboljih srpskih džudistkinja na Gran Slemu u Abu Dabiju u elitnoj konkurenciji okitila se bronzom a put do pobedničkog postolja ni u njenom slučaju nije bio ni malo lak. Perišićeva je u prvom kolu pobedila Kineskinju Lile Zhao i to u produžetku, zlatnim bodom. Uzbekistanka Aminova Shukurjon nije uspela da nađe rešenje za srpsku šampionku i Marica ovaj meč rešava iponom. U prvom meču repasaža, srpska uzdanica u kategoriji do 57 kilograma bila je bolja od Britanke Acelya Toprak kao i Kineskinje Qi Cai čime je izborila mogućnost da se nađe na pobedničkom postolju sa bronzanom medaljom oko vrata.

-Veliki uspeh za Crvenu zvezdu i srpski džudo, jer smo već prvog dana na Gran slemu osvojili dve vredne medalje. Odlični mečevi, vrhunski džudo I osvojeni vredni bodovi za put u Pariz. Zahvaljujem se predsednicima našeg kluba Stojanu Vujku i Ivanu Bošnjaku na vrhunskim uslovima koje imamo u Džudo klubu Crvena zvezda, Ivan Todorovu predsedniku Džudo saveza Srbije na nesebičnoj podršci kao I Olimpijskom komitetu I Ministarstvu omladine I sporta. Znamo šta je naš cilji I idemo ka tome istakao je Nikola Nikolić, sportski direktor DŽK Crvena zvezda.

Kurir sport