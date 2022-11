MLAĐANI NECA ODLIČAN NA KARTING TRCI U BELGIJI: Jovanovićev skok za 22 pozicije

Prvog vikenda novembra na kartodromu u Genku (Belgija) održan je Zlatni rotaks Trofej na kojem je u konkurenciji juniora boje Srbije branio Nemanja Neca Jovanović. U finalnoj trci mlađani Jovanović je startovao sa 33. pozicije i trku završio na 11. mestu, što je neverovatan rezultat, tačnije uspeo je da „preskoči“ 22 pozicije, odnosno da prestigne isto toliko konkurenta i to po kiši.

Čitav vikend u dalekoj, ali bogatoj Belgiji valja sagledati hronološki, kako bi se stekao jasan utisak, šta je sve mogao, a znamo kako je završeno. Posebno je bitno naglasiti da je to bila poslednja šansa da se osvoji tiket za Veliko rotaks finale koje se ove godine održava u Portugaliji finalnog vikenda pretposlednjeg meseca.

– U konkurenciji 42 vozača tokom slobodnih treninga vozio sam se u prvih pet, što sam i potvrdio tokom kvalifikacija. Startovao sam iz trećeg reda, tačnije sa pete pozicije i žestoko krenu ka vodećim takmičarima, da bi kroz cilj prošao kao sedmi. Sve je to bilo taman kako nam je odgovaralo, ali uoči starta druge trke nismo uspeli da pokrenom agregat. Kako za izlazak iz boksa do predstarta postoji predviđeno vreme, a nekim čudnim sticajem okolnosti nismo uspeli da pokrenemo isti, nisam vozio, što me je koštalo bodova. To je bio najveći peh, što se kasnije odrazilo na sve do finalne trke. Treću trku završio sam na sedmom mestu, ali opet penalizacija. U polufinalu sam startovao sa 26. pozicije i trku nisam završio jer su me izbacili. U kišnom finalu startovao sam kao 33 i završio na 11. mestu, ali zbog bampera i ostalih kazni koje su neminovnost kada se vozi po vlažnoj stazi završio sam ukupno 26. Prosto, ostao mi je u sećanju neverovatan trenutak kada nismo mogli da startujemo agregat, kao da je neka viša sila umešala prste. Imao sam izgledne šanse da se domognem tiketa za Veliko finale. Ujedno želim da se zahvalim Andreju Petroviću , koju mi je nesebično pomogao oko staze i treninga. I još jedan bitan detalj, po rečima svih učesnika nikada jača konkurencija nije bila u kategoriji juniora, a imao sam više nego realne šanse da se baš u takvom društvu popnem na podijum i zaradim tiket – rekao je Nemanja Jovanović.

(Kurir.rs / Plumrace)