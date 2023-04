STAVILA JE SILIKONE U GRUDI I USNE, A ONDA SE GORKO POKAJALA: Svetska šampionka otvorila dušu posle PLASTIČNIH OPERACIJA

Mnoge mlade žene teže da promene sopstveni izgled nezadovoljni onim što su im Bog ili majka priroda podarili.

foto: Printskrin/Instagram

Takav je bio slučaj i sa jednom od najboljih sportiskinja na svetu, Ruskinjom Janom Kudrijavcevom, koja je sa napunjenih 18 godina počela da vrši korekcije na svom telu. Danas ima 25 i grdno se kaje zbog svoje nepromišljenosti.

Zato je plavokosa Jana Kudrijevceva odlučila da progovori i kako sama kaže, mnogim mladim devojkama udeli savet da ne diraju svoje telo i ne podležu estetskim korekcijama.

- Čim sam okončala sportsku karijeru, odmah sam otišla kod plastičnog hirurga. Sada shvatam da to uopšte nije bilo potrebno, ali tada sam imala kompleks, jer sam imala male grudi - rekla je Jana Kudrijavceva i nastavila:

- Još dok sam se bavila sportom čitala sam mnogo na internetu o povećanju grudi.

Otkrila je da to nije imalo bilo kakve veze sa njenim mužem Dimitrijem Kugriševim, hokejašom sa kojim je u braku i sa kojim ima dve ćerke, petogodišnju Evu i trogodišnju Zoju.

- Imala sam tada 18 godina. Tačnije, kada sam napunila 19, odlučila sam da operišem grudi. Mislila sam da ću time rešiti komplekse koje sam imala. Neko vreme je i bilo tako, a onda sam shvatila da to nije najvažnije u životu.

Otkrila je plavokosa ritmička gimnastičarka da je imala i probleme sa porodicom zbog svoje odluke.

- Moji roditelji su bili veoma protiv toga. Tada sam živela sam u Sankt Peterburgu. Nekoliko dana posle operacije, sećam se, u goste mi je došla mama. Posle operacije morala sam da nosim neki specijalni korset, bila sam pogrbljena. Pitala me je, šta mi je sa leđima, šta se desilo. Tada sam joj priznala šta sam uradila. Mama je pala na kolena i pitala me, zašto sam to uradila.

Jana Kudrijavceva uvek je bila lepa devojka, ali je pored grudi, radila i usne.

- Da, i u usne sam stavila silikone. Bilo je to pre dve godine. Tada sam još trenirala. I imala sam silne probleme. Ljudi koji me nisu poznavali su mislili da zbog toga mucam i slabije izgovaram neke reči. Ali, to je problem koji sam imala od rođenja.

Danas je posvećena više nego ikad svom telu.

- Sada moram da radim da sve to što sam uradila sebi, što pre nestane. Nije lako, ali moram - objasnila je 13-struka svetska šampionka u ritmičkoj gimnastici.

Jana Kudrijevceva je tokom karijere u ritmičkoj gimnastici dobila nadimak "Anđeo sa čeličnim krilima" zbog zahtevnih vežbi koje je izvodila, posebno sa loptom. Čak 13 puta bila je šampionka sveta i devet puta najbolja u Evropi. Na Olimpijskim igrama u Riju 2016. osvojila je srebrnu medalju.

Šesta je ritmička gimnastičarka koja je uzastopno odbranila titulu u višeboju na Svetskom prvenstvu, posle Marije Gigove, Irine Deriugine, Dilijane Georgijeve, Marije Petrove i Evgenije Kanajeve.

Kurir sport