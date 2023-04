DEČAK SA AUTIZMOM ISTRČAO BEOGRADSKI POLUMARATON: Pavle Mirović uradio nešto što niko nije pre njega

Pavle Mirović, 16-godišnji dečak sa autizmom, istrčao je u nedelju Beogradski polumaraton.

Ovaj mladi Beograđanin je na cilj stigao za dva sata i 24 minuta. Mirović je postao prvi autistični dečak u našoj zemlji koji je istrčao polumaraton i konkurenciji seniora i profesionalaca. Bilo je to u Apatinu na Dunavskom polumaratonu, a sada je u svoju atletsku biografiju dodao i čuveni Beogradski polumaraton. U Apatinu je ostvario vreme dva sata i jedan minut.

foto: Privatna arhiva

Mirović je imao peh tokom trke da mu na 17. kilometru pukne žulj. Do tada je imao sjajno prolazno vreme i sigurno bi ostvario bolji rezultat na kraju. No, ni taj peh ga nije omeo. Snažnom voljom i upornošću, nije odustao i predao se, već je nastavio trku i istrčao je do kraja iako mu je doktorka pored staze stavila gazu na nogu.

Kurir sport