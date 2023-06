UŽIVO! NOVI BEOGRAD - PRO REKO: Srpski tim želi osvetu i prvu titulu šampiona Evrope

NOVI BEOGRAD - PRO REKO 0:0

TOK MEČA

foto: Screenshot

Vaterpolisti Novog Beograda u reprizi prošlogodišnjeg finala, igraju protiv italijanskog Pro Reka za titulu osvajača Lige šampiona.

Pro Reko je slavio prošle godine i stigao do 10. titule, a Novi Beograd želi prvi put da se popne na krov Evrope.

Trener Živko Gocić uoči utakmice je rekao.

"Utisak je za sada pozitivan, u svakom slučaju. Pozitivan zato što smo dobili dve utakmice, malo manje je bitan način akoji smo došli do tih pobeda. Najbitnije je da smo uspeli da odemo u finale i da smo u prilici da se borimo za trofej u Ligi šampiona. Prevashodno se bavimo analizom naše igre, a onda ćemo nastaviit i sa analizom rivala", rekao je Gocić, koji se potom osvrnuo na dobru igru Pro Reka na ovom turniru, pre svega u odbrani.

"To nije iznenađenje, to je nešto što smo očekivali. Pro Reko to radi kroz čitavu sezonu. Naravno, imali su i oni neke periode kada nisu izgeldali dobro. To je ekipa koja i prošle i ove godine dominira u evropskom vaterpolu. Sigurno da su najteži mogući rival za nas u tom smislu. Spremaćamo se, glavni fokus će nam biti to da igramo protiv dominantne ekipe, koja igra jako dobru odbranu. Ne smemo da zaboravimo i njihove napadčke kapacitete, u svakom slučaju težak protivnik", kaže strateg Novog Beograda.

Novi Beograd drugu godinu za redom igraće u finalu Lige šampiona, a do ovogodišnje borbe za trofej došao je pobedom protiv Barselonete u polufinalu posle peteraca sa 12:10, nakon što je posle 32 minuta igre bilo nerešeno 8:8. Sa druge strane, Pro Reko je savladao grčki Vuljagmeni 12:10 i tako sebi obezbedio priliku da brani trofej osvojen prošle godine.

