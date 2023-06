ZVEZDINE DAME OSVOJILE JUBILARNU TITULU PRVAKA DRŽAVE: Članice Zvezde već 10 godina vladaju ženskim rvanjem u Srbiji

Rvački kkub "Crvena zvezda" već deset godina vlada Srbijom u ženskom rvanju. Zvezdine dame su osvojile desetu seniorsku titulu prvaka države u rvanju za žene a ukupno dvanaestu seniorsku titulu prvaka države za rvački klub Crvena zvezda.

Žensko rvanje u Srbiji ima sve veći potencijal i kontinuirano je Srbija počela da osvaja medalje i na medjunarodnoj sceni. Okosnica reprezentacije su devojke iz Zvezde. Uz dobar i kvalitetan rad dovodjenjem trenera Ghadir Zahabija iz Irana vidi se ogroman napredak gde Crvena zvezda ima pored seniorskih rezuktata i puno mladih šampionki a i osvojeno ekipno prvenstvo države za mladje seniorke do 23 godi e , kao i prvenstvo i kup za Juniorke do 20 godina i kadetkinje do 17 godina.

Standardne reprezentativke Srbije Maša Perović je šampionka Balkana i 10 puta šampion države i dva puta najuspešnija kadetkinja sportskog društva Crvena zvezda, najbolja kadetkinja rvačkog saveza Srbije za predhodnu godinu, Milica Sekulović šampionka Balkana, srebrena na prvenstvu Sveta za učenike i više puta šampion države, Jana Petrović bronzana sa Balkanskog i više puta šampion države, Šemsa Todorović bronzana sa Balkanskog i više puta šampion države, Anđela Cvetković srebrena na prvenstvu Sveta za učenike, srebrena na Balkanskom i više puta šampion države, Jovana Radivojević više puta šampion države i najbolja juniorka rvačkog saveza Srbije za predhodnu godinu, Iva Dragović više puta prvakinja države, Natalija Tasković i ostale devojke, sve su članice najtrofejnijeg Srpskog kluba u ženskom rvanju - Crvene zvezde.

Predstoje nam jos prvenstva Evrope za juniorke do 20 godina i pionirke do 15 godina gde cemo imati predstavnice iz našeg kluba, kao i Svetsko prvenstvo za kadetkinje i juniorke a kruna svega je seniorsko prvenstvo Sveta koje se u Seprembru održava u Beogradu gde će učestvovati i dve zvezdine rvačice.

(Kurir sport)