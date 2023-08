RASULO U KIK BOKSU SE NASTAVLJA Skandalozna sednica Skupštine sramno kršenje zakona, hitan posao za INSPEKCIJU MINISTARSTVA SPORTA

Skupština Kik boks Srbije održana je u Kraljevu, a na njoj su kako se saznaje bez ikakvog kvoruma i mimo zakone donešene određenje odluke.

Zbog svega toga Nenad Pagonis podneo je zahtev "Odeljenju za inspekcijske sportove u sportu" da se hitno istraže sva dešavanja. Očekuje se da će Ministarstvo omladine i sporta uskoro dati sud o svim dešavanjima.

Pagonis se obratio javnosti saopštenjem koje prenosimo u celosti:

- Nakon prekinute Vanredne izborne Skupštine Kik boks saveza Srbije osećam potrebu da se svima vama koji niste bili prisutni obratim ovim putem i iznesem nepobitne činjenice vezane za tok, atmosferu i razloge za prekid ove sednice Skupštine koja je sigurno jedna od najvažnijih Skupština u istoriji Kik boks saveza Srbije - stav je Pagonisa, koji je bio kandidat na pomenutim izborima.

Zatim se dodaje:

- Ovim saopštenjem neće biti izneto ni jedno mišljenje ili stav, već isključivo činjenice jer ne želim da bilo kome dam povoda da se bavi mojim ličnim stavovima, već mi je namera da svim ljubiteljima Kik boksa pružim dovoljno podataka na osnovu kojih mogu sami da donesu svoj sopstveni stav. Vanredna izborna Skupština Kik boks saveza Srbije održana je 29.07.2023. godine, u Kraljevu i na njoj je prema nalazu verifikacione komisije trebalo da prisustvuje 82 člana Kik boks saveza Srbije.

Usledili su jasni detalji:

- Takođe, nalazom iste komisije pravo da učestvuju, glasaju i odlučuju ostvarilo je 74 kluba, odnosno njihovih predstavnika. Izabrano je četvoročlano radno predstavništvo, zapisničar, 2 overivača, kao i izborna komisija koja je sa proširenim nadležnostima trebala da sprovede postupak izbora predsednika saveza i svih drugih organa saveza. Nakon više od 5 sati rada Skupština je u atmosferi oštre podeljenosti, agresije i neretko neprimerenog ponašanja, uspela da dođe do tačke dnevnog reda na koje je trebalo da se izvrši izbor predsednika saveza, a kasnije i izbor drugih organa. Izborna komisija prezentovala je svim prisutnim delegatima da u dokumentaciji koja su podnela oba predsednička kandidata postoje propusti, tačnije da oba predsednička kandidata nisu dostavila kompletnu dokumentaciju.

Predlog koji je stigao nije podržan:

- Radno predsedništvo je dalo nekoliko mogućih rešenja za novonastalu situaciju od kojih se najispravnijim činio predlog da se Skupština prekine, a kandidatima ostavi dodatni rok od 7 dana da dopune svoju dokumentaciju. Nažalost, grupa klubova koja je podržavala kandidaturu mog protivkandidata nije prihvatala ni jedan predlog, već je insistirala da se nastavi sa izborom iako je bilo očigledno da ni jedna kandidatura nije ispunjavala uslove predviđene Zakonom o sportu, članom 42 stav 1 tačka 1-7 Statuta Kik boks saveza Srbije i članom 11 tačka 2 Poslovnika o radu Skupštine saveza. Predsedavajući Skupštine je zbog opisanih propusta i generalno gledano atmosfere koja je vladala prekinuo sednicu Skupštine i zakazao nastavak Skupštine za 7 dana na istom mestu.

Potpuno je jasno šta se desilo:

- Nažalost, grupa klubova nije želela da prihvati odluku Predsedavajućeg zbog čega je većina prisutnih klubova morala da napusti sednicu. Preostali klubovi, njih 35 od ukupno 74, iako je bilo svesno da nemaju čak ni prostu većinu, je samovoljno bez ikakvog pravnog osnova ostalo i najverovatnije održalo sopstvenu sednicu, na kojoj je izabran moj protivkandidat za Predsednika Kik boks saveza Srbije. Imajući u vidu da je članom 34 stav 1 Statuta jasno utvrđeno da Skupština može da radi i odlučuje ako je prisutna jedna polovina članova što u ovom slučaju znači najmanje 37 klubova potpuno je jasno da je sednica grupe od 35 klubova nelegalna i nelegitimna kao i da su sve njene odluke nezakonite i kao takve ništave jer nije obezbeđen kvorum za rad i odlučivanje.

Na kraju se dodaje:

- Da li će se ovim i ovakvim postupanjem grupe klubova baviti nadležni organi, ne znam jer to pitanje nije u mojoj nadležnosti. Kik boks savezu Srbije želim brz izlazak iz ove krize u koju je uvučen nestručnošću prethodnog rukovodstva, a dodatno gurnut u još dublju krizu postupanjem dela članstva. Sa moje strane ostaje želja i mogućnosti da samom savezu pomognem koliko god je to moguće jer je kik boks kao sport nešto što mi je omogućilo profesionalni i lični napredak zbog čega osećam potrebu da uvek i na svakom mestu pomognem ako se to od mene traži - zaključio je Pagonis

Kurir sport