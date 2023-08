SRPSKI SPORT TUGUJE: Čuveni trener preminuo posle teške bolesti, radio u Zvezdi i Partizanu i sa velikim legendama

Nekadašnji vaterpolo trener, Đorđe Makuljević Maka, preminuo je posle kraće i teške bolesti.

Rođen je 23. marta 1950. u Beogradu. Trenersko zvanje je stekao na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja u Beogradu kao prva generacija viših trenera u sportu.

Trenersku karijeru je počeo u Crvenoj zvezdi a zatim je nastavlja u VK Beograd sa kojim je postigao značajne rezultate. U Partizanu je bio trener mlađih kategorija. Predsednik stručnog saveta VS Srbije je postao 1984. da bi kao selektor mlađih kategorija u VS Srbije radio do 1987.

Od 1988. je bio ponovo u Beogradu sa kojim 1991. ulazi u Prvu ligu. Na amaterskom prvenstvu kao trener Bokelja postaje prvak Srbije i Crne Gore. Od 1994. do 1996. je trener u Bečeju, a sa mlađim kategorijama ovog kluba i devojkama osvaja veliki broj medalja.

Od 1997. do 2001. je ponovo u Partizanu sa kojim osvaja deset titula prvaka u mlađim kategorijama. Karijeru nastavlja u Beogradu, u seniorskoj konkurenciji osvaja četvrto mesto i plasman u Evropu.

Trenersko znanje je preneo velikom broju vaterpolista, između ostalih: Popoviću, Ribiću, Tadiću, Jovanoviću, braći Udovičić, Vasoviću, Zimonjiću, Saviću, Šefiku, Filipoviću, Mitroviću, Petkoviću, Uboviću...

Veliku pažnju je posvetio edukaciji. Objavio je 2021. knjigu „Moje trenersko iskustvo“, koja je dve godine kasnije prevedena na engleski jezik. Vreme i mesto sahrane i komemoracije će biti naknadno saopšteni.

Kurir sport