"KRALJ CIGANA" JE I KRALJ SVIH! Jedan od najboljih svih vremena nema dilemu!

Jedan od najvećih i najboljih boksera svih vremena, Majk Tajson, govorio je o temi koja zanima milione ljudi širom sveta.

Povodom toga što je zakazana borba za ujedinjene svih titula u teškoj kategoriji između Tajsona Fjurija i Оleksandra Usika, odgovorio je na pitanje "ko je najbolji bokser na svetu?".

- Ne smemo da zaboravimo ono što je Fjuri uradio protiv Frensisa Nganua, ali morate da shvatite da je on još uvek svetski šampion. Učinio je tu noć sjajnom. Dao je Frensisu priliku i to je za njega bio samo još jedan loš nastup. Svi imamo loše trenutke, a to je bio njegov - rekao je Tajson.

foto: Profimedia

Fjuri, poznat i kao "Kralj cigana", šampion je teške kategorije u WBC verziji, a Usik ima WBA, WBO, IBF i IBO šampionske pojaseve. Pobednik njihove borbe koja je zakazana za 17. februar u Rijadu, biće prvi bokser koji će ujediniti sve pojaseve u teškoj kategoriji od Lenoksa Luisa 1999. i 2000. godine.

- Radujem se borbi Fjurija i Usika. Navijam za Fjurija, jer mislim da će da pobedi. Fjuri je najbolji bokser na svetu, posebno u teškoj kategoriji. Veliki borci gube, veliki borci izgledaju loše, ali ih to ne sprečava da i dalje budu veliki borci - poručio je Majk Tajson.

Kurir sport

