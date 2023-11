TURNIR U ŠPANIJI: Srbija ubedljivo poražena od Japana

Najbolje srpske rukometašice poražene su u drugoj utakmici pripremnog turnira u Španiji rezultatom 22:38 (9:14).

Ekipa Japana kaznila je veliki broj grešaka Srbije i upisala i drugu pobedu nakon što su prvog dana pobedile domaćina Španiju rezultatom 31:29. Poslednjeg dana turnira Srbija će imati priliku da odmeri snage sa španskim ”ratnicama” u susretu koji je zakazan za 13 časova.

Sedmorka koja je počela utakmicu u odnosu na prvi susret sa Argentinom nije previše promenjena. Jedine novine unete su na crti gde je kao pivot krenula Bojičić, dok je u bekovskoj trojci od prvog minuta zaigrala Lazić.

Da će ovo biti pravi test za izabranice Uroša Bregara videlo se već u prvih 15 minuta utakmice. Posle početnog vođstva koje je u šestom minutu iznosio 3:2, Japanke su napravile razliku nakon isključenja Lovrić te je na semaforu pisalo čak 7:3. Posle minuta odmora koji je zatražio slovanački stručnjak usledio je pozitivan odgovor jer je posle pet minuta bez gola seriju prekinula Bojičić.

Čvršća odbrana, dobri blokovi i nekoliko ukradenih lopti približili su Srbiju do 8:6.

Vođstvo Japana u većini prvog dela igre mnogo su više održavali promašaji i tehničke greške Srbije, nego što su protivnice bile nadmoćnije, ali je svakako duboka zona u odbrani imala svog uticaja.

Ne može da se zanemari ni sjajni golman Babe koja je Laništanin odbranila oba izvedena sedmerca.

U trenucima pada koncentracije u napadu, Čolićeva je skidajući zicere Japana iz kontri držala ekipu u igri, ali je ponovo pred pauzu između dva dela igre usledio šuterski post koji je omogućio razliku u 30. minutu od pet golova - 14:9.

Nastavak nije doneo velike promene jer je Srbija u prvih pet minuta bila bez golova. Na to su opet najviše uticale greške Srpkinja, ali i odličan drugi golman Japana - Kametani. Ona je zaustavila Janjušević sa sedam metara. Negativnu seriju sa linije penala prekinula je Veličković, ali za golmanski tandem Japana slabo da je bilo rešenja.

To je u napadu kažnjavano lakim golovima koje Simić kojoj je pored Majkić i Stamenić data prilika u drugom delu igre, nije mogla da zaustavi. Energija na terenu promenila se malo ulaskom Kubine koja je odmah upisala prvu odbranu, a Stamenić to nagradila serijom od 2:0 u napadu.

Do kraja utakmice, Srpkinje su samo mogle da jure prednost Japana i eventualno ublaže poraz. Utisak je da su same sebe pobedile i da za Svetsko prvenstvo broj grešaka mora drastično da se smanji jer će to selekcije koje nas tamo očekuju znati da kazne na isti način na koji je to uradio današnji protivnik.

Selektor Srbije, Uroš Bregar, bio je jasan posle poraza:

”Kada izgubiš sa ovolikom razlikom jasno je da je protivnik bio bolji u svim segmentima igre. Uzeli smo učešće na ovom turniru kako bi probali sve igračice, tako smo i danas maksimalno rotirali, tražili se. Ostaje nam još jedna utakmica sutra, zatim ćemo analizirati sve i videti šta može da se popravi pred Dansku.”

Kurir sport

