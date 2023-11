ČAK 12 MEDALJA NA SVETSKOM PRVENSTVU ZA SRPSKE TAKMIČARE! Veliki uspeh reprezentativaca na bodi bilding takmičenju u Santa Suzani

Savez Srbije za bodi bilding, fitnes, bodi fitnes i aerobik za kraj godine ostvario je fantastične rezultate. Reprezentativci Srbije su na Svetskom prvenstvu održanom u Santa Suzani u Španiji osvojili čak 12 medalja. Konkurencija je bila žestoka, a naši takmičari su osvojili sledeća odličja:

Zlatne medalje

Milena Miletić (bikini fitness do 164 juniori), Milena Miletić (bikini fitness do 164 seniori), Nataša Kandić (bikini fitness masters), Aleksandar Lekić (body bilding masters), Dzenan Ademi (Fizik Juniori), Andrijana Pantović (Women Fizik), Damjan Radovanović (Body-Classic Junior od 20 do 23 godine, takođe on je apsolutni pobednik u disciplini Body-Classic Junior)

Srebrne medalje

Stanislav Tarailo (classik fizik do 180 cm), Nebojša Bojčovski (game clasik body bilding masters)

Bronzane medalje

Valentina Strugarević (welness juniorka), Dušan Belić (body bilding do 80 kg), Ana Marija Žujović (body fitness +168)

foto: SSS

Predsednik Sportskog saveza Srbije Davor Štefanek i generalni sekretar Goran Marinković upriličili su prijem za takmičare kao i predsednika Saveza Srbije za bodi bilding, fitnes, bodi fitnes i aerobik Gorana Ivanovića, selektora Zorana Srojića i člana UO Gorana Ilića.

foto: SSS

- Veoma mi je drago što smo se ove godine sastali više puta i to fantastičnim povodima, a to su osvojene medalje u 2023. godini. Osvojiti medalju na svetskom prvenstvu, njih čak 12, ogromna je stvar i zato vam od srca čestitam na velikom uspehu. Kontinuitet je bitan, posvećenost takmičara takođe, a podrška Sportskog saveza Srbije nikada neće izostati. Bliži se kraj godine i moram još jednom istaći da ste nas mnogo puta učinili ponosnim, a nadam se da ćemo se još više puta videti u 2024. godini ovakvim povodima - rekao je Davor Štefanek.

- Pridružio bih se čestitkama predsednika Štefaneka. Kao što je već pomenuo tu smo za sve članice Sportskog saveza Srbije, pomoć i podrška mora postojati kako bi se nastavio niz dobrih rezultata. Verujemo da predsednik IFBB Srbije Goran Ivanović i njegov tim svojom energijom i posvećenosti spremaju još uspeha i za narednu godinu - istakao je Goran Marinković.

Kurir.rs