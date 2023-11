SAVATE REPREZENTATIVCI DONELI DVE MEDALJE IZ SAUDIJSKE ARABIJE! Prijem za osvajače vrednih odličja u Sportskom savezu Srbije

Reprezentativci Srbije u savateu nakon osvojene dve medalje na Svetskim igrama borilačkih sportova bili su gosti Sportskog saveza Srbije. Ovo je najveće međunarodno takmičenje za neolimpijske borilačke sportove, poput Letnjih Olimpijskih igara.

Srebrnu medalju za naš tim osvojila je Kristina Džolić član Savate kluba "Vojvodina" iz Novog Sada u disciplini assaut savate do 60kg, a bronzanu medalju osvojio je Marko Vidaković član Savate boks kluba "Ruma" iz Rume do 85kg u discipline combat savate. Osim njih nastupila je i Jovana Vukčević član Savate kluba "Vojvodina" Novi Sad u discipline assaut savate do 70kg, ali nažalost nije uspela da osvoji medalju.

Pored osvajača medalja Kristine i Marka, predsednik Sportskog saveza Srbije Davor Štefanek i generalni sekretar Goran Marinković razgovarali su sa predsednikom Savate saveza Srbije Miodragom Rakićem i trenerom Miroslavom Odžićem.

- Čestitam našim reprezentativcima na osvojenim medaljama kao i Savate savezu Srbije na kontinuiranim uspesima. Borilački sportovi u Srbiji iz godine u godinu medaljama dokazuju svoj rad i trud na treninzima i skreću pažnju javnosti na sebe. Sportski savez Srbije će uvek biti tu da podrži sport, volju i energiju koju sportisti i sportski radnici ulažu u svoj posao - istakao je predsednik SSS Štefanek.

Čestitkama se pridružio i generalni sekretar Goran Marinković:

- Savate je jedan od 18 borilačkih sportova članica Sportskog saveza Srbije. Uvek nam je čast i zadovoljstvo da pratimo razvoj sporta i da pomognemo onoliko koliko smo u mogućnosti. Želim Savate savezu Srbije da nastavi dobar rad i da nas još mnogo puta obraduju medaljama sa velikih takmičenja - rekao je Marinković.

Utiske sa Svetskih igara borilačkih sportova sumirao je prvi čovek savatea u Srbiji Miodrag Rakić:

- Ovo takmičenje je u Rijadu u Saudijskoj Arabiji organizovano na najvišem nivou i drago nam je da smo učestvovali na ovako velikom takmičenju, a naravno ni medalje nisu izostale. Od troje sportista, dvoje je osvojilo medalju. Treća medalja je Jovani Vukčević izmakla jer voljom žreba u prvom kolu susrela se sa svetskom prvakinjom i izgubila borbu. Kristina Džolić je bila odlična, u samom finalu protivnica joj je bila takođe svetska prvakinja. Ali možemo biti zadovoljni Kristininim srebrom i bronzom Marka Vidakovića - istakao je Rakić i osvrnuo se na 2023. godinu:

- Ostvarili smo mnogo dobrih rezultata, juniorsko svetsko prvenstvo u asua savateu završili smo sa mnogo medalja, svetsko prvenstvo u kombat savateu gde su osvojene dve zlatne medalje. Na Evropskom prvenstvu u Hrvatskoj 6 srebrnih i jednu bronzanu medalju - rekao je Miodrag Rakić.

- Veoma nam znači podrška Sportskog saveza Srbije i Ministarstva sporta. Saradnja sa Sportskim savezom Srbije je na izuzetnom nivou i zahvaljujem se na tome predsedniku Davoru Štefaneku i generalnom sekretaru Goranu Marinkoviću. Nadam se da ćemo i u buduće imati dobru saradnju i da ćemo nastaviti da nižemo dobre rezultate - zaključio je Rakić.

Kurir.rs