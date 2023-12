MASAKR SRPSKIH RUKOMETAŠICA U REŽIJI BLIZANACA IZ MOLDAVIJE: Skrojili su pobedu Danske, imali zlu nameru, a ne znaju ni pravila

Podmlađena rukometna reprezentacija Srbije za žene ima lepu perspektivu. Pokazao je to duel na startu Svetskog prvenstva i meč protiv Danske - 21:25 (12:10).

foto: RSS

Srbija je vodila do 54. minuta meča, a da nije bilo sramnog suđenja od strane tandema iz Moldavije braće blizanaca Igora i Alekseja Kovalčuka, sigurno je da bi naše devojke na kraju slavile pobedu, ili makar došle do remija. To što su radili Moldavci ravno je sportskom masakru.

Od neujednačenog kriterijuma, nepoznavanja rukometnih pravila, do materijalnih grešaka, kada su čak tri puta isključivali pogrešne srpske rukometašice. Da je pravde, dvojica amatera Kovalčuk nikada više ne bi sudili nijednu utakmicu, ne samo na Svetskom prvenstvu, već i na bilo kojem međunarodnom takmičenju.

foto: RSS

Statistika kaže da je Srbija imala sedam isključenja, a Danska svega jedno. To znači da je naš tim imao 12 minuta igrača manje u odnosu na domaćina. Skandalozno, ako se zna kakvu su mesarsku odbranu igrale Dankinje.

foto: EHF

Ali, očigledno je da su Moldavci dobro odradili zadatak i da su pristrasnim suđenjem za jednog od domaćina SP Danske sebi obezbedili bogate nagrade, kao i dnevnice za naredne utakmice. Nije ni čudo što velika rukometna imena poput Veselina Vujovića, Ivana Balića, Lina Červara, Talanta Dušebajeva i ostalih asova traže korenite promene u ovom sportu.

Jednostavno, ne može rukometna igra da bude u rukama sudija, da dvojica arbitara zlih namera, kao što su to bili braća Igor i Aleksej Kovalčuk kroje rezultat, onako kako oni smatraju da treba da bude, ili onako kako im je rečeno.

Fakat je da je u dvorani u Hernigu bilo 12.389 ljudi, pa bi navodno poraz Danske od neke tamo podmlađene Srbije bilo ravno senzaciji i lošoj poruci domaćina o mogućnostima svoje reprezentacije.

Rukomet je nekada bio viteška igra, u kojoj je bilo dozvoljeno da se pobede ostvaruju na terenu. Danas je rukomet doveden u paradoksalnu situaciju da dvojica sudija mogu bez problema da odrede ko će pobediti. Da je stvarno tako, dokaz je utakmica između Srbije i Danske na startu svetskog prvenstva.

foto: RSS

Kako će režija dvojice Moldavaca uticati na igre mladog srpskog tima videćemo već u nedelju, kada će izabranice selektora Uroša Bregara odmeriti snage sa selekcijom Rumunije. Naše komšinice su apsolutni favorit u tom meču, samo je pitanje, kakav će kriterijum imati sudije koje budu vodile utakmicu. Iskreno se nadamo da neće biti kasapi kao što su to bili Igor i Aleksej Kovalčuk.

foto: RSS

Selektor srpskih rukometašica Uroš Bregar, nije mogao da se ne dotakne suđenja, iako je pre svega čestitao svom timu na istrajnosti i hrabrosti.

- Imali smo utakmicu u rukama 45 minuta, ali su nas isključenja poremetila i udaljila od cilja. Kvalitet Danske se dovodi u pitanje i ponosan sam što smo se gotovo do kraja držali plana i taktike. Nismo smeli da pravimo takve faulove, ali moram da budem zadovoljan prikazanim sve do same završnice i da čestitam devojkama - rekao je Bregar.

foto: RSS

Katarina Bojičić, pivot srpske selekcije i jedna od onih rukometašica koje su isključene, iako nisu napravile faul, zadovoljna je partijom koju su Srpkinje prikazale uprkos porazu.

- Tužna sam što nismo izdržale i upisale pobedu, ali sam ponosna na svoj tim jer je za veliki deo igračica ovo prvo veliko takmičenje. Borile smo se i nastavićemo da se borimo, a ovom partijom protiv favorizovanog protivnika smo i sebi i drugima pokazale koliko možemo!

Kurir sport/A. Radonić

