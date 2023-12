PROMENE U KALENDARU NAJBRŽERG CIRKUSA: Naredne godine šest sprint trka u Formuli 1

Naredne godine u šampionatu Formule 1 održaće se šest sprint trka, objavljeno je danas na sajtu takmičenja.

Austrija i Brazil će treći put organizovati sprint trke, Ostin i Katar drugi put, dok će se prvi put sprint voziti u Kini i Majamiju.

"Sa zadovoljstvom objavljujem šest uzbudljivih mesta za sprint trke, uključujući dva nova domaćina, Kinu i Majami, koji će biti fantastični dodaci i pružiće sjajne trke našim navijačima. Od stvaranja, sprint je bio dosledan u donošenju veće gledanosti, više zabave i povećanom angažovanju navijača na društvenim i digitalnim platformama, a mi se radujemo uzbudljivim događajima sledeće godine", rekao je predsednik Formule 1 Stefano Domenikali.

Kurir sport

Sprint trke uvedene su 2021. godine kako bi tokom trkačkog vikenda porasla gledanost. Trke su na 100 kilometara, a prvih osam vozača osvajaju bodove.

Pojedini vozači i ekipe žalili su se na format, pa se vode pregovori o mogućim promenama rasporeda i formata sprinta, a konačan predlog trebalo bi da bude podnet na sledećem sastanku Komisije Formule 1 sredinom januara.

Kako je preneo Skaj, jedna od verovatnih promena biće termin kvalifikacija za spint, koji će se pomeriti na petak, a sama trka i kvalifikacije za nedeljnu trku Formule 1 voziće se u subotu.

Trka u Kini vraća se u kalendar prvi put otkako je počela panedija korona virusa, a trkački vikend u sklopu kojeg je i sprint trka na programu je od 19. do 21. aprila.

Trka u Majamiju je od 3. do 5. maja, a u Austriji od 28. do 30. juna.

U drugom delu sezone voziće se tri sprinta kao i ove godine, u Ostinu za Veliku nagradu SAD od 18. do 20. oktobra, u Sao Paolu od 1. do 3. novembra i u Kataru od 29. novembra do 1. decembra.

Nova sezona u šampionatu Formule ;1 ;počinje 2. marta trkom za Veliku nagradu Bahreina.

