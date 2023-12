GOSPOĐA ŠUMAHER PRODAJE INTIMNE FOTKE NA SAJTU ZA ODRASLE! Sin ne želi više da čuje za nju: BOLNO JE, svaka žena bi me razumela!

Kora Šumaher (46), bivša supruga čuvenog vozača Formule 1 Ralfa Šumahera, otkrila je da nema nikakav kontakt sa sinom Davidom.

Kora je pre nekoliko meseci privukla veliku pažnju javnosti, pošto je otvorila profil na popularnom sajtu za odrasle "OnlyFans". Počela je da prodaje svoje intimne fotografije i za kratko vreme zaradila je ogroman novac.

Međutim, njen šokantan potez očito se nije dopao 22-godišnjem sinu Davidu Šumaheru, koji više ne želi da čuje za svoju majku.

foto: Thomas Pakusch / imago sportfotodienst / Profimedia

David je sa majkom prekinuo svaki kontakt.

"David i ja trenutno ne razgovaramo. Opet me je svuda blokirao. Ovo je jako bolno za mene. To je moje dete i mislim da me svaka žena koja je u takvoj situaciji može razumeti".

"Prošlo je više od godinu dana od kada sam ga poslednji put videla i razgovarala sa njim. Prošle godine sam jednom smela da dođem na njegovu trku. Još uvek me jako boli što se moj dečak toliko udaljio od mene nakon razvoda. Ne znam zašto", rekla je u jednom intervjuu za Bild Kora.

Priznala je da jako pati i da joj sin nedostaje.

"Volela bih da mu kažem koliko sam ponosna na njega i da ga volim svim srcem. On je moj sin, moje jedino dete. Uvek ću biti tu za njega. Nije važno kada, uvek me može nazvati", dodala je Kora.

foto: AP

Nakon razvoda sa bratom Mihaela Šumahera njen odnos sa sinom je jako težak. David se vremenom udaljavao od majke, a njena odluka da otvori nalog na "OnlyFans-u" samo je dodatno pogoršala situaciju.

foto: Instagram

Kurir sport/Sportsport/J.M.

05:30 FORMULA 1 SPEKTAKL U BEOGRADU ZA SAMO 4 DANA: Šampionski bolid stigao u Srbiju!