"NIKO NORMALAN NE MENJA DOBITNU KOMBINACIJU" Veselin Vujović progovorio o reprezentaciji Srbije i pravilima: Ja sam bio ŠOKIRAN!

Rukometna reprezentacija Srbije poražena je u 2. kolu grupe C na Evropskom prvenstvu od Mađarske rezultatom 28:27 (14:13), pa tako sutra u duelu protiv Crne Gore moramo da zavisimo od ishoda meča Mađarske i Islanda. Treba nam trijumf Mađara.

foto: Beta / Branislav Božić, BETA / Lana Slivar

Veselin Vujović, legenda našeg rukometa, analizirao je za Kurir utakmicu protiv Mađara i izneo očekivanja pred duel Srbije i Crne Gore.

- Bio sam ubeđen u pobedu nad Mađarskom. Plašio sam se malo kako će onaj šok protiv Islanda uticati na igrače, ali to se i nije toliko osetilo. Borzaš je odigrao sjajno, za mene je veliko iznenađenje da nije igrao toliko u drugom poluvremenu. Niko normalan ne menja dobitnu kombinaciju na ovakvom takmičenju, ali... Verujem u Đeronu i generalno španska škola ima fantastičnu analizu, oni to sjajno rade, ali nije sve do analize - priča Vujović.

"Orlovima" je u poslednjem duelu potrebna pobeda nad "đetićima" uz slavlje Mađarske nad Islandom.

- Sada je najgore što ne zavisimo sami od sebe, kalkulacije su najgore. Srbija igra prvo sa Crnom Gorom, a posle igraju Mađarska i Island. Dakle, već će se znati rezultat prvog meča. Ubeđen sam da će Crna Gora igrati maksimalno, jer njima pobeda donosi povoljniji žreb u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo. Oni imaju kvalitet, videlo se to u mečevima sa Islandom i Mađarskom gde su ispustili pobedu. Biće sigurno težak meč i ova grupa je opravdala mišljenje da svako može da pobedi svakog. Možete biti i prvi i poslednji, najujednačenija je - kaže dvostruki osvajač Lige šampiona sa Metaloplastikom.

foto: Wolfgang Fehrmann / imago sportfotodienst / Profimedia

Veselin Vujović veliki je zagovornik promena u rukometu:

- Prvo što bih promenio jeste "čelendž". Danas sudije gledaju da li je faul i da li je za "dva minuta" i to pokriju peškirima da samo oni vide šta je na ekranu. Vidite kako to izgleda u fudbalu, ili tenisu, ceo stadion gleda. Drugo, uveo bih i da golovi sa devet i deset metara važe dva gola! Na taj način bi ekipa koja gubi četiri razlike za par minuta do kraja meča imala šanse da nešto uradi. Ovako, previše zavisi od volje sudija. Danas sudije dižu ruku za pasivan napad, a napad posle podignute ruke je često duži od napada pre podizanja ruke. Juče sam gledao utakmicu Crne Gore i Islanda i igrač Crne Gore leži na podu, dok Island trči kontru, sudije nisu prekidale igru i tek kad je Crna Gora krenula u napad tad su zaustavili napad. Neverovatno, ja sam bio šokiran - zaključio je bivši igrač Barselone.

Kurir sport

