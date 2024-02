JAPANCI NA SRETENJE SLAVILI DAN DRŽAVNOSTI SRBIJE: Prelepe fotografije iz Zemlje izlazećeg sunca! Sve u čast naše odbojkašice!

Sara Lozo, srpska reprezentativka u odbojci, na nesvakidašnji način uvidela je svu toplinu i veliko srce Japanaca.

foto: Printskrin/Instagram

Smečerka nacionalnog tima Srbije Sara Lozo sa velikim uspehom igra za Saitamu, klub iz Japana. Kada je bio Dan državnosti Srbije, njene saigračice i klub odlučile su se da joj spreme veliko iznenađenje. Sve odbojkašice kluba Saitama došle su na trening obučene u dresove Srbije, sa zastavom nađe zemlje, ili su bile u obeležjima srpske trobojke.

Sara Lozo bila je oduševljena gestom svojih koleginica i kluba, pa je svoje utiske podelila na društvenim mrežama. Redom su posle njene objave počele da se javljaju saigračice iz Srbije i fanovi koji su lajkovali potez neverovatnih ljudi iz Japana.

1 / 9 Foto: Printskrin/Instagram

- Svakog meseca imamo neki dres kod. Poslednjih dana januara pitao me je pomoćni trener koji sve to sprema, da li bi mogao nešto da organizuje meni u čast, a da tema bude Srbija. Tama će biti dan državnosti. Bila sam iznenađena odakle on to sve zna. Rekao mi je da bi sve to upriličio 15. februara - rekla je Sara Lozo za Sportski žurnal i nastavila:

- Stvarno su me devojke fascinirale. Ne mogu da verujem odakle im inspiracija. Kako su sve istražile na internetu, sve vezano za Srbiju. Oduševile su me, ulepšale mi dan. Tokom treninga smo slušale samo srpsku muziku, stvarno je bio užitak. Poseban dan za mene. Nikada ovo neću zaboraviti.

foto: Printskrin/Instagram

Koliko su saigračice Sare Lozo bile kreativne pokazuje i poseban detalj, a vezan je za najboljeg sportistu Srbije Novaka Đokovića. Jedna od odbojkašica pojavila se ispred Sare Lozo sa maskom koja je nosila Novakov lik i raširena tri prsta na obe ruke.

