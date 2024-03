ONI SU KOVAČI VRHUNSKIH REZULTATA SRPSKIH SPORTISTA! Lista 20 najuspešnijih trenera u srpskom sportu!

Kao što smo i najavili u jučerašnjem broju kada smo dali listu od 20 najmoćnijih funkcionera sada nastavljamo serijal sa 20 najuspešnijih trenera u srpskom sportu. Naša zemlja je oduvek mogla da se pohvali izvanrednim sportistima, ali isto tako i trenerima bez kojih ti sportisti ne bi mogli da razviju svoj puni potencijal.

Gotovo u svakom sportu možemo da se podičimo ljudima koji su napravili vrhunske rezultate što na klupskom što na reprezentativnom nivou. Za našu naciju nekako se uvek više vrednuje uspeh sa selekcijom sa državnim grbom što je negde i normalno. Samim tim postoje treneri koji su svojim radom i uspehom stekli kultni status u narodu.

Da ne dužimo mnogo, ovo je Kurirova lista od 20 najuspešnijih trenera, Kriterijumi kojima smo se vodili su naravno postignuti rezultati, kontinuitet tih rezultata i pozicija na kojoj se nalaze.

1. Dragan Stojković

Aktuelni selektor Srbije je kao igrač imao blistave momente u reprezentativnom dresu, a sada je samo to preneo na klupu "orlova". Kao predvodnik odveo je reprezentaciju na dva uzastopna velika takmičenja zbog čega je bar tako deluje još više cenjen u narodu nego igrač. Nemerljiv je uticaj koji ima i u Savezu, ali i u evropskim okvirima.

2. Željko Obradović

Gospodin titula Evrolige. Sa devet pehara najelitnijeg evropskog takmičenja predstavlja najtrofejnijeg evropskog trenera. Novine i inovacije koje je implementirao u košarku prihvatili su mnogi evropski treneri zbog čega je i od svojih kolega dobio epitet najbolji. Gde god je radio pravio je fantastične rezultate što sada isto pokušava u Partizanu.

3. Svetislav Pešić

Još jedan od sada već kultnih trenera je popularni Kari. Sadašnji selektor reprezentacije Srbije se vratio na mesto uspeha. Kao trener mlađih reprezentativnih kategorija osvojio je Svetsko juniorsko prvenstvo, što je kasnio nadogradio titulama u seniorskoj konkurenciji na Svetskom prvenstvu 2002. i dva Evropska prvenstva sa Srbijom i Nemačkom.

4. Goran Obradović

Najtrofejniji trener u istoriji srpske "kraljice sportova". To laskavo priznanje dobio je radeći sa Ivanom Španović koja je postala sinonim za uspeh na velikim takmičenjima. Medalje i uspesi koje kad bi se nabrajale trebalo bi nam poveći prostor za to, ali sve to samo predstavlja dobru polaznu osnovu za krunu svega toga, a to je zlato na Olimpijskim igrama u Parizu.

5. Nikola Grbić

Mozak reprezentacije Srbije i verovatno najbolji dizač kojeg smo imali. Inteligenciju koja ga je krasila je samo preneo u trenrski posao. Bio je selektor reprezentacije Srbije sa kojom je 2016. godine osvojio Svetsku ligu. Aktuelni je selektor Poljske sa kojom je 2023. godine osvojio Evropsko prvenstvo.

6. Darko Rajaković

Drugi srpski trener posle Igora Kokoškova koji je dobio priliku da samostalno vodi jedan NBA klub, a tek treći van tla Severne Amerike. To dovoljno govori o tome koliko je teško doći do te pozicije i koliko je to veliki uspeh. Jedan je od najmlađih trenera "preko Bare", a zasad veoma uspešno vodi Toronto Reptorse.

7. Marina Maljković

Smirenost i hladnokrvnost su njene glavne karakteristike, koje su je i dovele do velikih uspeha. Kao selektor ženske košarkaške reprezentacije napravila je neverovatne rezultate osvojivši dva zlata na evropskim prvenstvima 2015. i 2021. godine, kao i bronzanu medalju na Olimpijskim igrama u Riju.

8. Dragan Jović

Popularni Gale je osnivač Tekvondo kluba Galeb u kome su pravljene sve same šampionke sporta za koji se to pojave Milice Mandić i Tijane Bogdanović nije ni znalo. Čovek koji je pre svega vrhunski pedagog, a onda i trener je radeći s njih dve Srbiji doneo tri medalje sa Olimpijskih igara. Dve zlatne iz Londona i Tokija i jednu srebrnu iz Rija.

9. Vladan Milojević

Ogromne uspehe Milojević je napravio kada je 2017. godine preuzeo Crvenu zvezdu. Od kluba koji godinama nije mogao da se domogne evropskih takmičenja napravio je ekipu koja je za tri godine igrala nokaut fazu Lige Evrope i dve grupne faze Lige šampiona, što ranije niko nije mogao ni da zamisli. Krajem prošle godine ponovo je imenovan za trenera crveno-belih.

10. Dejan Stanković

Kao igrač doneo je toliko radosti našem narodu, a na početku trenerske karijere nastavio je s tim, ali za crveno-bele. Dobio je šansu da vodi matični klub, što mu je bio prvi samostalni trenerski posao. Osvojio je tri titule prvaka Srbije i dva Kupa, od čega dve uzastopne duple krune. Trenutno radi u mađarskom Ferencvarošu.

11. Igor Duljaj

Legenda Partizana koja je i u trenerskom poslu stekla kultni status kod navijača Partizana. U ovim veoma teškim trenucima za crno-bele prihvatio se posla i, kao što je u igračkim danima grizao i borio se, to isto sada radi i sa klupe. Sama pozicija trenera Partizana je dovoljan razlog da se nađe na ovoj listi.

12. Zoran Terzić

Najtrofejniji odbojkaški trener u istoriji Srbije. Od 2006. do 2022. godine bio je selektor ženke reprezentacije, a za to vreme osvojio je čak 20 medalja na najvećim takmičenjima. Smirenost kojom je plenio u najtežim momentima zaista je nadljudska, a granice koje je postavio zasigurno će još neko vreme ostati nedostižne mnogima.

13. Saša Đorđević

O njegovim igračkim kvalitetima je suvišno govoriti, a kao trener je nastavio istim putem. Vodio je reprezentaciju Srbije do tri srebra na Svetskom i Evropskom prvenstvu, kao i na Olimpijskim igrama u Riju. Bio je trener Fenerbahčea, Virtusa iz Bolonje i Panatinaikosa, a sada obavlja funkciju selektora Kine.

14. Dragutin Topić

Kao trener vodi računa o svojoj ćerki Angelini, koja je nasledila tatin gen za sport. Osvojila je zlato na Evropskom prvenstvu do 18 godina i godinu dana kasnije za juniore. Najznačajniji uspeh jeste bronza na Evropskom prvenstvu za seniore u Minhenu sa svega 18 godina. Za sve ovo je nesumnjivo zaslužan stariji Topić, koji zna kako se prave šampioni.

15. Nenad Lalatović

Jedan od najkontroverznijih srpskih trenera. Zbog svog temperamenta često je bio na udaru publike, ali borba i posvećenost kojim pristupa svakom poslu su za poštovanje. Trener je koji je vodio čak deset klubova u Superligi Srbije, a ono što mu se ne može osporiti jesu odlični rezultati u svakom od njih.

16. Veselin Vujović

Slično kao i Igora Duljaja, popularnog Vuju odlikuje temperamentan način vođenja utakmica. Kao igrač je bio neverovatan borac, a ništa drugačiji nije ni kao trener. Predvodio je reprezentaciju Srbije na nekoliko velikih takmičenja, a najveće uspehe je beležio sa selekcijom Slovenije, s kojom je na Evropskom prvenstvu 2017. godine osvojio bronzu.

17. Dejan Savić

Čovek koji je osvojio sve. Apsolutno sve. Sa njim na čelu reprezentacija Srbije je osvojila sve što se moglo osvojiti. Dva puta zlato na Olimpijskih igrama, zlato na Svetskom prvenstvu i četiri puta zaredom osvajač Evropskog prvenstva. Napravio je od "delfina" ekipu za koju se činilo da ne može da izgubi utakmicu.

18. Slaviša Jokanović

Bivši reprezentativac se specijalizovao za engleski Čempionšip. U svakom klubu je imao veoma dobre rezultate, ali najbolje je prolazio u drugoj ligi Engleske. S Votfordom je ostvario plasman u Premijer ligu, kao i tri godine kasnije s Fulamom. Bio je i u Makabiju iz Tel Aviva, s kojim je obezbedio plasman u Ligu šampiona. Trenutno radi kao trener Dinama iz Moskve.

19. Zoran Lukić

Aktuelni selektor košarkaša Rusije je neko ko svakako izaziva pažnju, pogotovo u trenutku kad je Rusija izbačena iz svih međunarodnih takmičenja. Kao prvi trener predvodio je Nižnji Novgorod i turski Banvit, odakle se vratio u ruski klub, gde je radio sa uspehom i koji predvodi i danas. Jedno vreme je bio i selektor Indije.

20. Jelena Arunović

Trener i sestra jedna od najboljih srpskih strelkinja Zorane Arunović je neko bez koga nesumnjivo ni Zorana ne bi imala toliko uspeha. Broj medalja koje njena sestra ima pored svog imena je zaista neverovatan. Osvojila je Svetsko i Evropsko prvenstvo i primila brojne nagrade od kojih se izdvaja priznanje Olimpijskog komiteta Srbije za najboljeg ženskog sportistu.

