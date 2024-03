SRPSKI ŠAMPION U FRANCUSKOJ: Novi Beograd gostuje Marseju u Ligi šampiona!

Vaterpolisti Novog Beograda u drugom kolu A grupe TOP 8 faze Lige šampiona gostuju ekipi Marselja, a duel u Francuskoj na programu je u utorak od 20 časova.

Novobeograđani su u seriji odličnih rezultata, pošto su od starta drugog dela klupske sezone zabeležili tri pobede u domaćem šampionatu, savladavši Vukove, Radnički iz Kragujevca i Crvenu zvezdu, a u elitnom takmičenju su nadigrali Jadran iz Splita.

“Očekuje nas najteža utakmica u ovom periodu, jer je ekipa Marselja veoma jak protivnik”, rekao je u uvodnom izlaganju na konferenciji za medije šef stručnog štaba Novobeograđana Živko Gocić i potom dodao:

“To je dobro uigran tim, koji igra sa puno ritma. U odnosu na prošlu godinu oni su se dodatno pojačali sa dvojicom mađarskih internacionalaca i jednim Italijanom. To je pre svega odlično selektirana ekipa koju u bazenu predvodi naš Andrija Prlainović, od koga dosta toga zavisi u njihovoj igri i zato se maksimalno spremamo za veoma teško gostovanje”.

Gocić je još jednom naglasio da je svestan svih kvaliteta rivala, ali i da je optimista u pogledu konačnog ishoda:

“Pokušaćemo da uradimo sve ono što je do nas, odnosno da našu igru dovedemo do optimalnog nivoa. Daćemo sve od sebe i nadam se da ako tako bude bilo možemo da očekujemo dobar rezultat i pobedu, jer iako dosta respektujemo Marselj, imamo stvarno dobar tim i nadam se da ćemo to i pokazati i na ovom gostovanju u Francuskoj”.

Novobeograđani će u ovom duelu biti oslabljeni neigranjem srpskog reprezentativca Đorđa Vučinića zbog povrede ramena, a po rečima Gocića svi ostali igrači su spremni za meč.

I direktor Novog Beograda Slobodan Soro istakao je da je pred aktuelnim šampionima Srbije i osvajačima nacionalnog Kupa izuzetno bitan deo sezone:

“Za nas će ovo biti veoma važno gostovanje, a posle toga nas očekuje i turnir Jadranske lige kome ćemo biti domaćini od 27. do 29. marta. Ono što mene kao direktora kluba posebno raduje je činjenica da ova pauza koja je bila zbog reprezentativnih obaveza vezanih za odigravanje Evropskog i Svetskog prvenstva nije puno uticala na nas i ličimo na ono kako smo izgledali u decembru prošle godine što je i bio pik naše forme. Poslednje dve utakmice protiv splitskog Jadrana i Crvene zvezde smo odigrali veoma dobro i mislim da je za očekivati da tako nastavimo i da u istom ritmu odigramo i utakmicu u Marselju”, zaključio je Soro.

U drugom meču A grupe Top 8 faze elitnog takmičenja Jadran u Splitu dočekuje Pro Reko. Taj meč je takođe na program u utorak sa početkom u 19 časova.

