SREBRO ZLATNOG SJAJA: Prijem za Rastka Simića, vicešampiona Evrope u boksu

Za lozničkog boksera Rastka Simića, osvajača srebrne medalje u kategoriji do 80 kilograma na nedavno održanom Evropskom prvenstvu u Beogradu, danas je u gradskoj upravi priredio prijem gradonačelnik Loznice Vidoje Petrović.

Verujem da će njegov primer značajno uticati na mlade da se još više posvete sportu, posebno boksu jer je oduvek Loznica bila grad boksa, grad sporta i iznedrila je mnoga poznata ime u svetu plemenite veštine, kazao je Petrović posle gotovo jednosatnog razgovora sa vicešampionom Evrope.

- Ova medalja za sve nas u Loznici, a verujem i Srbiji, sija zlatnim sjajem. Čestitam Rastku kao mladom uspešnom sportisti koji je imao podršku svog kluba i grada, ali je za uspeh najveća njegova zasluga. On je sjajan primer za mlade ljude da baviti se sportom zahteva rad, trud, upornost, ali i te kako može da priušti ogromno zadovoljstvo kada ostvarujete snove i ciljeve kroz pobede na ovako prestižnim takmičenjima –rekao je Petrović.

foto: T. Ilić

Simić je ostvario istorijski uspeh za loznički sport, a Loznica je na medalju u boksu čekala još od 1985. kada je Dragan Vasiljević Durunga osvojio bronzu na Evropskom prvenstvu u Budimpešti. Uspeh dvadesetogodišnjeg boksera je utoliko veći kada se zna da je zbog povreda duži period bio van ringa, a za prvenstvo, na kome nije planirao ni da učestvuje, spremao se samo tri nedelje.

- Pauza je trajala oko dve godine pune uspona i padova, drago mi je što sam i pored povreda, manjka treninga i mečeva uspeo da ostvarim ovako neverovatan rezultat. Na putu do medalje važna je bila velika podrška grada, mojih Lozničana koji su organizovano dolazili na mečeve, to mi je mnogo značilo, bez te publike ne bih uspeo da ostvarim ovakav rezultat. U kriznim momentima oni su me svojim navijanjem motivisali da dam i 110 odsto sebe, i to je bilo presudno. Medalja je motivacija za dalje, ove godine imam Evropsko prvenstvo za boksere do 22. godine, biće jaka konkurencija i spremam se za to takmičenje – kazao je mladi sportista koji se upisao u istoriju srpskog i lozničkog sporta.

foto: T. Ilić

On je kao junior sedam puta bio prvak Srbije, osvojio je bronzanu i srebrnu medalju na omladinskim EP u Crnoj Gori i Bugarskoj, tri ’’Zlatne rukavice’’, omladinsku, vojvođansku i seniorsku kao i niz drugih odličja, a evropsko srebro mu je kruna dosadašnjekarijere u kojoj se očekuje još mnogo uspeha. Inače, na prijemu je pokrenuta inicijativa da se u gradu koji sada ima četiri bokserska kluba i četiri škole boksa, pokuša oformiti jedan gradski bokserski klub Loznica. Ocena je da bi ujedinjenje bilo dobro da Loznica ponovo bude grad boksa i opet šampion države u ovom sportu kao što je to bila nekada.

1 / 7 Foto: T. Ilić

(T.Ilić)